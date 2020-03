Tình hình COVID-19 ngày 26/03/2020: Số người chết vượt quá 20.000, Liên Hợp Quốc cảnh báo đại dịch

Theo South China Morning Post, tính đến sáng 26/3 tổng số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã lên tới hơn 430.000 người với hơn 20.000 ca tử vong. Trong khi đó, số người tử vong cao nhất vẫn là Italy với 7.503 và 74.386 người nhiễm bệnh.



New York (Mỹ) "quá tải" nhà xác

Chính quyền New York đã huy động mọi nhân lực để phòng chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2 - nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19. Một nhà xác tạm thời đã được thiết lập bên ngoài Bệnh viện Bellevue, lực lượng cảnh sát thành phố cũng tham gia tuần tra gần những con đường vắng để hạn chế người dân ra đường.

Các quan chức y tế công cộng cũng "săn lùng" giường và thiết bị y tế, lo sợ số ca nhiễm sẽ bùng nổ trong vài tuần, tràn ngập các bệnh viện và lặp lại tình trạng ở Ý và Tây Ban Nha. Đại học New York đề nghị cho sinh viên y khoa của mình tốt nghiệp sớm để tham gia trận chiến chống dịch.

Ảnh minh họa.



Thành phố cũng đã mua 45 rơ moóc xe tải đông lạnh - mỗi chiếc có khả năng chứa tới 44 xác để khắc phục tình trạng quá tải ở đây khi số ca tử vong do dịch bệnh tăng lên không ngừng. Được biết, thành phố New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ với hơn 200 người chết và khoảng hơn 18.000 trường hợp nhiễm COVID-19. Tính đến sáng 26/3, số người nhiễm bệnh ở Mỹ vẫn đứng thứ 3 thế giới với 66.048 người và 944 ca tử vong.



Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Nhà Trắng Eric Ueland khẳng định, Nhà Trắng và Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua gói cứu trợ kinh tế 2.000 tỉ USD sau cuộc đàm phán vào nửa đêm 24/3 (theo giờ địa phương).



Tổng thống Donald Trump hy vọng, Hoa Kỳ sẽ là đất nước hiếm hoi có thể vượt qua đại dịch vào tháng Tư, nhưng sự lạc quan của ông gần như đơn độc giữa các nhà lãnh đạo thế giới.



Số người tử vong ở Tây Ban Nha vượt Trung Quốc



Là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới và thứ 2 châu Âu, Tây Ban Nha lo ngại sắp trở thành nước Ý thứ hai khi số ca tử vong tăng chóng mặt. Tính đến sáng 26/3, số ca tử vong do virus corona ở nước này đã vượt qua Trung Quốc (3.287) khi ghi nhận con số 3.647 và 49.515 người nhiễm bệnh.



Tại một số địa phương, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là 2 trung tâm kinh tế lớn nhất Tây Ban Nha là thủ đô Madrid và vùng Catalonia. Trong đó, thủ đô Madrid là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở nước này khi chiếm gần 1/3 ca nhiễm bệnh trên toàn quốc và trên 50% số ca tử vong trên cả nước.



Thái tử Anh Charles dương tính, phó đại sứ Anh tại Hungary tử vong do COVID-19



Đến sáng 26/3, Anh ghi nhận tổng cộng 9.529 ca nhiễm COVID-19 với 465 trường hợp tử vong. Nước này cũng đã thực hiện kế hoạch xây dựng bệnh viện dã chiến 4.000 giường để chống lại đại dịch.

Ảnh minh họa.



Ngoài ra, ông Steven Dick (37 tuổi) là Phó đại sứ Anh tại Hungary cũng đã qua đời hôm 24/3 tại một bệnh viện tại thủ đô Budapest do nhiễm virus corona chủng mới.



Malaysia kéo dài phong tỏa đến giữa tháng 4



Ngày 25/3, chính quyền Malaysia tuyên bố tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế di chuyển (vốn hết hạn vào ngày 31/3) kéo dài đến ngày 14/4, theo South China Morning Post.



Trong một bài phát biểu trực tuyến, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho biết, việc kéo dài lệnh phong tỏa là hoàn toàn cần thiết nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới. Ông cũng thông báo thêm, gói kích thích kinh tế sẽ được công bố vào ngày 27/3 tới.



Tính đến thời điểm hiện tại, Malaysia vẫn là quốc gia có số người nhiễm bệnh cao nhất Đông Nam Á với 1.976 trường hợp và 20 người tử vong.

