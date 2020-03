Tình hình COVID-19 ngày 27/03/2020: Mỹ vượt Ý và Trung Quốc trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới

Tính đến sáng 27/03/2020, theo số liệu thống kê của Kompa, số ca nhiễm của Mỹ đã chính thức vượt Ý và Trung Quốc, trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất của đại dịch COVID-19. Cụ thể, số ca nhiễm virus ở Mỹ đã lên tới 85.377 với 1.295 trường hợp tử vong (trong khi Trung Quốc là 81.340 người nhiễm và 3.292 người tử vong).

Sự gia tăng chóng mặt về số người mắc bệnh đã khiến các Bệnh viện ở 2 điểm nóng là New York và New Orleans rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Các cơ sở y tế tại đây đều thiếu máy thở và khẩu trang nghiêm trọng. Việc chẩn đoán bệnh cũng trở nên khó khăn do việc xét nghiệm chỉ được tiến hành hạn chế.