Ngày 26/4 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, 255 ca khỏi bệnh, cảnh giác làn sóng thứ 2

Theo bản tin 6h ngày 26/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19 nào.

Về số ca mắc:

Tính từ 18h ngày 25/4 đến 6h sáng hôm nay, số ca mắc là 0.





Tính từ ngày 16/4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.



Tính từ ngày 23/1/2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận 270 ca mắc COVID-19.





Về số người cách ly

Tổng số người có tiếp xúc gần, nhập canh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe và cách ly là 52.196. Trong đó:



325 trường hợp cách ly tập trung tại 325 trường hợp cách ly tập trung tại Bệnh viện



9.836 trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở khác.



42.035 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.



Cũng theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số ca mắc đã được điều trị khỏi/ xuất viện ở Việt Nam hiện tại là 255 ca. Có 45 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 6 cơ sở, 37 ca đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, có 6 ca đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 ca đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện. Hầu hết các bệnh nhân đều có sức khỏe ỏn định,. Cùng với đó, tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân nặng đang dần tiến triển.



Trong đó, có 13 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 3 ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.



Mặc dù nhiều ngày qua, nước ta không ghi nhận ca mắc mới nào song các chuyên gia dịch tễ lo lắng, vẫn có những người mang virus tồn tại trong cộng đồng mà chưa phát hiện ra được. Tình hình trước mắt chưa có vaccine, thuốc đặc trị, nên các chuyên gia trên thế giới đều rất lo ngại về khả năng lây nhiễm trở lại, mà bài học từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... cho thấy làn sóng thứ hai xâm nhập, tồn tại và phát triển trong một cộng đồng không được biết tới cho đến khi bùng phát. Mặc dù nhiều ngày qua, nước ta không ghi nhận ca mắc mới nào song các chuyên gia dịch tễ lo lắng, vẫn có những người mang virus tồn tại trong cộng đồng mà chưa phát hiện ra được. Tình hình trước mắt chưa có vaccine, thuốc đặc trị, nên các chuyên gia trên thế giới đều rất lo ngại về khả năng lây nhiễm trở lại, mà bài học từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... cho thấy làn sóng thứ hai xâm nhập, tồn tại và phát triển trong một cộng đồng không được biết tới cho đến khi bùng phát.

Vì vây, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho rằng, không được lơ là, chủ quan trong bất cứ tình huống nào; kiên quyết ngăn chặn triệt để từ bên ngoài, nhanh chóng phát hiện thật sớm tất cả các ca bệnh để cách ly, điều trị dập dịch từ bên trong; tập trung vào một số đối tượng có nguy cơ như các khu công nghiệp, các khu nhà trọ công nhân, khu tập trung nhiều lao động tự do, người yếu thế… Lực lượng phòng, chống dịch ở tất cả các cấp, các ngành không được chủ quan.

