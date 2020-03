Tình hình COVID-19 thế giới ngày 28/03/2020: Ý và Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong kỷ lục

Tính đến sáng 28/03/2020, tổng số người nhiễm COVID-19 trên thế giới đã vượt mức 564.000 với trên 26.000 ca tử vong, theo South China Morning Post.



Ý và Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong lớn nhất từ đầu mùa dịch



Số ca tử vong do COVID-19 ở Ý đã tăng thêm 969 trường hợp hôm 27/3, đưa tổng số ca tử vong nước này lên 9.134 - số ca tử vong cao nhất thế giới, thậm chí còn lớn hơn cả tổng số người tử vong của Tây Ban Nha và Trung Quốc cộng lại.



Tâm dịch của Ý vẫn là Lombardy khi ghi nhận số ca tử vong trong 24h qua là 541, chiếm 60% số ca tử vong trên toàn đất nước. Tại thủ đô Madrid cùng các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh đều có chung tình trạng nguồn dự trữ khẩu trang cùng thiết bị bảo hộ y tế khác đang dần cạn kiệt.



Bên cạnh số ca tử vong, số ca nhiễm mới ở Ý cũng tăng không ngừng. Ý ghi nhận thêm 5.909 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc lên 86.498 ca - là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ.



Tại Tây Ban Nha, dịch COVID-19 bùng phát dữ dội cũng khiến cả nước này lao đao, y tế và nhà xác, dịch vụ tang lễ quá tải. Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca tử vong kỷ lục từ đầu mùa dịch với 769 người chết hôm 27/3, nâng tổng số người tử vong lên 5.138 - đứng thứ 2 thế giới (chỉ sau Ý).



Số ca tử vong tăng nhanh khiến nước này phải huy động xe quân đội chở thi thể, biến sân trượt băng thành nhà xác tạm thời. Bên cạnh đó, hính phủ Tây Ban Nha đã thu hồi hơn 9.000 bộ xét nghiệm virus corona do Trung Quốc sản xuất, sau khi các báo cáo cho thấy những bộ xét nghiệm này có tỷ lệ chính xác chỉ khoảng 30%.



Mỹ là quốc gia đầu tiên có số ca mắc vượt 100.000



Tính đến sáng 28/03, Mỹ ghi nhận tổng cộng 103.798 ca nhiễm COVID-19 với 1.693 ca tử vong. Mỹ cũng trở thành quốc gia đầu tiên có số ca mắc vượt 100.000. Tâm dịch vẫn là bang New York với hơn 1 nửa trường hợp nhiễm bệnh.



Số người tử vong mới do COVID-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua là 359, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Đại dịch khiến hàng triệu người phải ở nhà, không ra ngoài, không tới trường, không việc làm...



Ngày 27/3, Tổng thống Trump đã ra sắc lệnh hành pháp cho phép Lầu Năm Góc huy động 1 triệu quân nhân dự bị của Vệ binh quốc gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cuộc chiến chống lại đại dịch.



Pháp: Amazon hỗ trợ 3,8 triệu USD chống dịch



Pháp cũng có số ca nhiễm và tử vong tăng chóng mặt. Tính đến sáng 28/03, nước này ghi nhận tổng cộng 32.964 ca nhiễm với 1.995 người tử vong. Trong tình hình đại dịch ngày càng phức tạp, "ông lớn" Amazon thông báo sẽ quyên góp 3,5 triệu euro (khoảng 3,8 triệu USD) để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bùng phát của dịch COVID-19 tại Pháp.



Trong đó, 2,5 triệu euro ủng hộ Hội Chữ thập đỏ Pháp và 1 triệu euro để hỗ trợ các tổ chức hành động trên toàn lãnh thổ.



Thủ tướng Anh dương tính với COVID-19



Ngày 27/03, Thủ tướng Anh Boris Johnson được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, ông đang tự cách ly song vẫn đứng đầu chiến dịch của chính phủ chống lại dịch COVID-19.



Tính đến sáng 28/03, nước Anh ghi nhận tổng cộng 14.543 ca nhiễm COVID-19 và 759 ca tử vong.

Tối qua (27/3), Việt Nam cũng ghi nhận thêm 9 ca nhiễm mới