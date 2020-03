Tình hình covid-19 thế giới ngày 29/03/2020: Số ca tử vong của Ý vượt 10.000 người

Con số tử vong ở Ý vượt 10.000, kéo dài lệnh phong tỏa



Ngày 28/03, Ý ghi nhận thêm 889 ca tử vong mới do COVID-19 (giảm so với 1 ngày trước đó), nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 10.023. Chỉ trong 1 ngày, Ý cũng ghi nhận 5.974 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm bệnh tại đây lên 92.472.



Số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng cao, chính phủ Ý đang cân nhắc việc kéo dài các biện pháp phong tỏa quốc gia. Theo báo Corriere della Sera, chính phủ Ý đang lên kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa thêm hai tuần nữa so với thời gian dự kiến kết thúc ban đầu là 3/4.



Gia đình 7 người của bác sĩ Malaysia nhiễm COVID-19



Một gia đình 7 người của một bác sĩ ở Malaysia (2 vợ chồng và 5 đứa con) đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, 5 đứa con của gia đình bác sĩ đang được cách ly tại Bệnh viện Teluk Intan.

Tính đến sáng 29/03, Malaysia ghi nhận tổng cộng 2.320 ca nhiễm bệnh và 27 người tử vong.



Số ca tử vong ở Mỹ vượt 2.000, 500 cảnh sát New York nhiễm virus



Đến sáng 29/03, Mỹ ghi nhận tổng cộng 123.498 ca nhiễm COVID-19 với 2.211 người tử vong và vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới.



Nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc áp dụng lệnh cách ly 2 tuần đối với New York cũng như một số khu vực ở bang New Jersey và Connecticut.



Bang New York vẫn là nơi bị ảnh hưởng dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Hôm 27/3, Thống đốc bang New York - ông Andrew Coumo cho biết, số ca nhiễm tại đây đã hơn 52.000 ca.



Đặc biệt, New York cũng ghi nhận hơn 500 cảnh sát dương tính với COVID-19 trong đó 442 người là cảnh sát mặc sắc phục, 70 người là nhân viên dân sự.



Hà Lan thu hồi khẩu trang lỗi nhập khẩu từ Trung Quốc



Các quan chức Hà Lan đã thu hồi hàng chục ngàn khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc và phân phối do không đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, Bộ Y tế nước này cho biết. Trước đó, Hà Lan đã nhận được một lô khẩu trang từ một nhà sản xuất Trung Quốc vào ngày 21/3.



Một phần của lô hàng đã được phân phối cho các chuyên gia y tế, phần còn lại ngay lập tức bị tạm giữ và chưa được phân phối.



Tây Ban Nha triển khai quân đội vận chuyển thi thể người tử vong do COVID-19



Tây Ban Nha sẽ triển khai lực lượng vũ trang để trợ giúp trong việc vận chuyển thi thể những người tử vong do COVID-19, Bộ Y tế nước này cho biết.



Động thái này được đưa ra khi Tây Ban Nha ghi nhận số người chết trong một ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 832 trường hợp tử vong mới được báo cáo trong 24 giờ qua.



Quốc hội Tây Ban Nha đã phê chuẩn việc gia hạn các biện pháp phong tỏa thêm hai tuần, đến ngày 11/4. Madrid vẫn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm gần một nửa số ca tử vong ở nước này.



Tính đến sáng 29/03, Tây Ban Nha đã ghi nhận tổng cộng 73.235 ca nhiễm COVID, số người tử vong sắp chạm ngưỡng 6.000 (5982).

Thùy Nguyễn (t/h)