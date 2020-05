Italy xem xét gỡ bỏ biện pháp phong tỏa, Brazil tiếp nối là ổ dịch COVID-19 lớn thứ 5 thế giới

Italy, Thủ tướng nước này - Giuseppe Conte hôm 16/5 cho biết, chính phủ đang tính toán các nguy cơ khi dỡ bỏ biện pháp phong tỏa từ tuần tới, khi tình hình Thông tin mới nhất từ, Thủ tướng nước này - Giuseppe Conte hôm 16/5 cho biết, chính phủ đang tính toán các nguy cơ khi dỡ bỏ biện pháp phong tỏa từ tuần tới, khi tình hình COVID-19 trong nước đã hạ nhiệt. Tính đến ngày 17/5, thống kê của trang worldometers, Italy đã có 224.760 người nhiễm COVID-19, trong đó 31.763 người đã tử vong.



Những biện pháp mà chính quyền Rome đưa ra, nhằm khởi động nền kinh tế và dỡ bỏ hạn chế việc di chuyển của người dân, theo ông Conte gồm có: Các cửa hàng được phép mở cửa trở lại từ ngày 18/5; việc di chuyển giữa các quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) sẽ được phép kể từ ngày 3/6 tới, trong khi những người nhập cảnh không phải cách ly.



Các cơ sở tập Các cơ sở tập thể dục , bể bơi, trung tâm thể thao sẽ được mở cửa trở lại kể từ ngày 25/5; các rạp chiếu phim và nhà hát sẽ được phép mở cửa từ ngày 15/6. Ủy viên đặc biệt tình trạng khẩn cấp của Italy, Domenico Arcuri cho biết sẽ tăng nguồn cung lên đến 30 triệu khẩu trang và phân phối tới các hiệu thuốc trên toàn quốc.



Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 16/5 cho biết, chính phủ nước này đang tìm kiếm hướng gia hạn mới, liên quan lệnh tình trạng khẩn cấp. Theo đó, lệnh này sẽ được kéo dài “khoảng 1 tháng” cho đến khi giai đoạn chuyển tiếp dỡ bỏ phong tỏa được hoàn tất. Tính đến ngày 17/5, Tây Ban Nha có 276.505 người nhiễm COVID-19, trong đó có 27.563 ca tử vong.



Ngày 16/5, Bộ Y tế Anh cho biết, trong vòng 24h qua đã có thêm 468 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong được xác nhận mắc COVID-19 tại Vương quốc Anh lên 34.466 người. Đồng thời, nếu tính cả số ca tử vong còn trong diện nghi vấn, thì tổng số ca tử vong do bệnh COVID-19 tại Anh đã vượt quá 40.000 người.

Cùng ngày 16/5, trang thống kê worldometers cho biết, tổng số ca mắc COVID-19 ở Anh là 240.161 người. Trong đó, có 1.559 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Pháp, tính đến tối 16/5, số ca tử vong vì COVID-19 là 27.625 người (tăng 96 ca trong 24 giờ, mức tăng thấp nhất so với 2 ngày trước), bao gồm 17.412 ca trong bệnh viện và 10.213 ca tại viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội khác.

Hiện, số lượng bệnh nhân nằm viện là 19.432, giảm 429 ca so với hôm trước, trong đó, 2.132 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 71 ca).

Tại Nga, đất nước này ghi nhận thêm 9.200 ca mắc và 119 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 272.043 trường hợp. Trong đó, 2.537 trường hợp tử vong. Nga hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 3 thế giới.



Ngày 16/5 là ngày có số ca tử vong cao nhất ở Nga kể từ khi ghi nhận người đầu tiên chết vì COVID-19 hôm 19/3. Trong số ca mắc mới, có 4.124 người không có triệu chứng, tương đương 44,87%.



Hiện nay, có 63.166 người mắc COVID-19 khỏi bệnh. Nga đã thực hiện hơn 6,6 triệu lượt xét nghiệm, tăng khoảng 500.000 lượt so với ngày trước đó, và đang theo dõi y tế khoảng 259.000 người.



Tình hình ở Brazil đang rất căng thẳng, khi ghi nhận thêm 14.153 ca mắc và 815 ca tử vong, nâng tổng số lên 232.376 ca bệnh và 15.632 ca tử vong. Quốc gia Nam Mỹ này là quốc gia bị ảnh hưởng nhất bởi COVID-19 ở Nam Bán cầu và vượt qua Italy để trở thành ổ dịch lớn thứ 5 trên toàn cầu.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19





Tại Mỹ, ổ dịch lớn nhất thế giới ghi nhận thêm 19.918 ca mắc và 943 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 1.504.203 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 89.450 trường hợp.



Các mô hình dự đoán mới nhất về COVID-19 cho thấy tới ngày 1/6 số ca tử vong ở Mỹ vượt 100.000 người.



“CDC đã theo dõi 12 mô hình dự đoán khác nhau về số ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ. Tính tới ngày 11/5, tất cả mô hình đều cho thấy số người chết sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới và cho tới ngày 1/6, con số này sẽ vượt 100.000 người”, tiến sĩ Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cho biết trong bài đăng Twitter ngày 15/5.

