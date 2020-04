Tình hình COVID-19 ngày 26/4: Mỹ có dấu hiệu giảm, Mexico xác định 2 biến chủng virus SARS-CoV-2

Pháp

Theo đó, ngày 25/4, Pháp ghi nhận thêm 369 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, thấp hơn so với những ngày trước đó. Tính từ thời điểm dịch bắt đầu bùng phát hồi tháng 3 đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp đã lên tới 22.614 người, trong đó có 14.050 ca tử vong ở bệnh viện (tăng 198) và 8.564 ca tử vong ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 171). Trong khi đó các quan chức y tế cho rằng tỷ lệ tử vong tại các bệnh viện trong 24 giờ qua là thấp nhất trong một tháng, với 198 ca.



Hiện, tại nước Pháp có 28.222 ca đang phải nằm viện, đã giảm 436 ca so với hôm trước. Trong đó, có 4.725 bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt, con số đã giảm 145 ca. Tình hình cho thấy, số bệnh nhân nặng cần hồi phục tích cực đã giảm liên tiếp từ 17 ngày nay.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết Pháp đang thực hiện hơn 50.000 xét nghiệm/ngày trên toàn quốc. Mục tiêu là đạt từ 500.000 đến 700.000 xét nghiệm/tuần kể từ thời điểm lệnh phong tỏa được dỡ bỏ dần dần, dự kiến vào ngày 11/5.





Italy





Tại Italy, số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố, trong ngày 25/4, nước này ghi nhận thêm 2.357 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 195.351 trường hợp. Số ca tử vong đã tăng lên 26.384 trường hợp (tăng 415 ca). Trong ngày, đã có 2.622 ca đã hồi phục, nâng tổng số người được chữa khỏi bệnh lên 63.120 trường hợp. Hiện, số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm 71 trường hợp xuống còn 2.102 ca.

Thổ Nhĩ Kỳ





Tình hình dịch COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang căng thẳng, nước này trở thành quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất ngoài Tây Âu và Mỹ. Theo số liệu do Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 25/4 cho biết, nước này ghi nhận thêm 106 ca tử vong trong 24 giờ qua do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 2.706 người.Trong ngày, có thêm 2.861 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 107.773 trường hợp.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng đã có 25.582 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi, tổng số xét nghiệm đã tiến hành trong 24 giờ qua là 38.308 mẫu.





Mỹ





Mỹ hiện chiếm hơn 1/4 số ca tử vong trên thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 tại Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 53.511 người. Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là 936.293 người.



Hôm 25/4, Thống đốc bang New York (Mỹ) ông Andrew Cuomo cho biết, ông sẽ cho phép các dược sỹ độc lập được thu thập mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm virus SARS-CoV-2, đồng thời sẽ mở rộng việc xét nghiệm kháng thể, bắt đầu từ những người có phản ứng đầu tiên và các nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết yếu khác.



Tại buổi họp báo thường nhật, ông Cuomo cũng cho hay, số người tại bang New York phải nhập viện do mắc COVID-19 đã hạ xuống mức tương đương 21 ngày trước. Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy cuộc khủng hoảng đang hạ nhiệt.

Mexico



Ở Mexico, thông qua việc giải mã thành công bộ gen hoàn chỉnh của virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, các nhà khoa học Mexico đã xác định được 2 biến chủng của loại virus đang lây nhiễm tại nước này.



Theo đó, sau khi phân tích mẫu bệnh của các ca bệnh từ nươc ngoài về, các nhà khoa học có thể xác định, chứng minh rằng hầu hết các chủng virus SARS-CoV-2 ở Mexico đến từ nhiều vùng khác nhau của châu Âu. Kết quả cho thấy, sự lây truyền cục bộ giữa những người đi du lịch nước ngoài và những người cư trú trong cùng khu vực ở Mexico, có thể xảy ra từ tuần thứ hai của tháng Ba.

Người dân Mexico đeo khẩu trang khi ra ngoài

Hôm 25/4, Bộ Y tế Mexico thông báo, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 970 ca bệnh và 84 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca bệnh lên 13.842 người và 1.305 ca tử vong. Đồng thời, cơ quan y tế cảnh báo, tỉ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này sẽ ở mức cao do trên 70% dân số mắc các bệnh về cao huyết áp, tiểu đường , tim mạch và béo phì.





Algeria





Ngày 25/4, Ủy ban giám sát khoa học về sự phát triển của đại dịch COVID-19 cho biết, Algeria đã ghi nhận thêm 129 ca mới mắc COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, có 4 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia này lên 3.256 người và 419 ca tử vong. Ông Djamel Fourar - người phát ngôn của Ủy ban, cùng ngày, 71 bệnh nhân mắc COVID-19 cũng được chữa khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi lên 1.479 người.



Dịch bệnh COVID-19 đã lây lan sang 47 trên tổng số 48 tỉnh thành phố tại quốc gia này, trong đó các địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất là Blida, Algiers, Oran, et Tizi Ouzou. Algeria đang xếp thứ 4 ở châu Phi về tổng số người mắc COVID-19, sau Nam Phi, Ai Cập và Morocco, tuy nhiên, số ca tử vong tại quốc gia này lại xếp hàng cao nhất châu lục này, với tỷ lệ gần 13% (419 ca tử vong trên tổng số 3.256 người mắc bệnh).

UAE

Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cùng ngày thông báo rằng nước này cũng ghi nhận thêm 532 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên đến 9.813 người.

Theo Bộ Y tế UAE, tổng số trường hợp tử vong do COVID-19 ở nước này hiện là 71 người, sau khi ghi nhận thêm 7 ca tử vong do căn bệnh nguy hiểm chết người này. UAE là quốc gia Vùng Vịnh đầu tiên phát hiện ra các trường hợp Covid-19.

Isarel

Tại Isarel, Bộ y tế thông báo tính đến tối ngày 25/4 theo giờ địa phương số ca nhiễm COVID-19 đã lên tới 15.298, trong đó 199 trường hợp tử vong. Thống kê mới nhất cho thấy, 127 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nghiêm trọng, giảm 7,3% trong 24 giờ qua, gồm 99 người bệnh cần hỗ trợ thở máy, giảm 2,9% trong 24 giờ qua. Gần 40% các ca tử vong là ở các viện dưỡng lão.



Quốc gia này đã có ít nhất 6.435 bệnh nhân phục hồi hoàn toàn. Hiện có 408 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện trong khi 5.693 người khác được điều trị tại nhà.

