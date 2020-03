Đại dịch COVID-19 ngày 15/3: Số ca nhiễm ở Ý vượt 20.000, Tây Ban Nha bố tình trạng khẩn cấp

Tình hình COVID-19 tại Việt Nam

Tại Việt Nam, tính đến đầu giờ ngày 15/3 đã ghi nhận 53 ca dương tính với COVID-19. Trong đó có 16 ca đã được chữa trị khỏi bệnh, những trường hợp còn lại đang được cách ly và điều trị y tế. Theo tin từ Bộ Y tế Việt Nam, có 101 ca nghi nhiễm bệnh đang được cách ly và theo dõi. Những trường hợp này có dấu hiệu ho, sốt, đến từ vùng dịch. Bên cạnh đó, 35.221 trường hợp tiếp xúc gần, đến từ vùng dịch được giám sát y tế.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (08); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (09); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (05); Lào Cai (02); Đà Nẵng (03); Huế (02); Quảng Nam (02); Bình Thuận (09).

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tại hội nghị ban trực tuyến giữa Thường trực Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh với thường trực quận huyện ủy 24 quận huyện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cảnh báo: Dịch bệnh lây lan nhanh khủng khiếp. Vị lãnh đạo cấp cao TP Hồ Chí Minh yêu cầu thành phố bằng mọi giá không để số ca nhiễm tăng lên quá 100 người. Biện pháp hạn chế lây nhiễm hữu hiệu nhất là cách ly các trường hợp có tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm...

Việt Nam thu phí điều trị COVID-19 với người nước ngoài

Liên quan đến việc điều trị, mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống COVID-19. Trong đó có nội dung đáng chú ý là: Thủ tướng đồng ý chủ trương thu phí điều trị đối với người nước ngoài và giao cơ quan chức năng đề xuất cụ thể theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Trong ngày 14/3, trả lời báo chí về chính sách nhập, xuất cảnh cho người nước ngoài thuộc diện tạm dừng nhập cảnh Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ 12h00 ngày 15/03/2020, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Việt Nam đã quyết định tạm dừng cấp thị thực tại cửa khẩu cho tất cả người nước ngoài, không phân biệt quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng ra thông báo:

1. Những người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch cần thường xuyên kiểm tra cập nhật quy định của các hãng hàng không, đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để có thể thực hiện chuyến bay (đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng Sức Khỏe nếu có).

2. Từ ngày 16/3, phía Việt Nam yêu cầu:

- Công dân nước ngoài tại Việt Nam cũng như công dân Việt Nam thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…).

- Tất cả hành khách trên các chuyến bay trong nước, quốc tế đến và đi từ Việt Nam phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga. Việt Nam đã thông báo nội dung này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tình hình COVID-19 trên thế giới

Ở bên ngoài Việt Nam, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Theo tin từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tính đến đầu giờ sáng ngày 15/3 là 150.221, trong khi đó số ca tử vong được ghi nhận là 5.781. Như vậy, so với ngày 14/3, số ca tử vong tăng 272 người, số người nhiễm tăng 6.703 người. Hiện đại dịch đã lan ra 151 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Trung Quốc, ngày 15/3 đã công bố thêm 20 ca nhiễm mới, tăng gấp đôi so với 11 ca ghi nhận trước đó. Số ca tử vong tại Trung QUốc là 3.199 tính đến cuối ngày 14/3, tăng 10 ca so với 1 ngày trước đó.

Các nước ở châu Âu đang gồng mình đối phó với đại dịch

Còn theo tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 13/3 nhận định, châu Âu giờ là tâm dịch mới của virus corona chủng mới trên toàn cầu, nơi đây đang có số ca nhiễm và tử vong nhiều hơn tất cả những nơi khác gộp lại, trừ Trung Quốc đại học.

Cơ quan bảo vệ dân sự Italya cho biết, tính đến hết ngày 14/3, tổng số ca tử vong ở nước này đã lên đến con số 1.441 người so với 1.226 người trong ngày 13/3. Đã có 3.497 ca nhiễm mới trong ngày 14/3, nâng tổng số ca nhiễm lên 21.157 trường hợp so với 17.660 ca trước đó 1 ngày. Ý vẫn là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 gây ra và đứng thứ 2 trên thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Trong ngày 14/3, lời kêu cứu đã được phát đi từ vùng Lombardy (Ý) – nơi chịu tổn thất nghiêm trọng nhất do COVID-19 gây ra. ỦY ban Y tế vùng này cho biết, số ca nhiễm tăng đột biến và họ chỉ còn chưa đến 20 giường bệnh. Ngoài ra, khẩu trang chuyên dụng cũng vô cùng thiếu thốn khiến các y bác sĩ phải đối mặt với rủi ro cực kỳ cao khi chữa bệnh cho bệnh nhân.

Cũng trong ngày 14/3, Tổng thống Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 15 ngày để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong đó, có biện pháp cấm mọi người rời khỏi nhà trừ khi đi làm hoặc mua nhu yếu phẩm. Cũng theo Tổng thống nước này, quân đội đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng vào cuộc để hỗ trợ chống dịch bệnh.

Tình trạng dịch bệnh ở Ý đang diễn biến vô cùng phức tạp

Trong khi đó, hàng loạt quan chức chính phủ các nước khác đã tiến hành xét nghiệm COVID-19. Theo tờ Philippines Star ngày 14/3, Tổng thống Rodrigo Duterte và thượng nghị sĩ Christopher Lawrence Go - trợ lý thân cận của ông Duterte đã xét nghiệm COVID-19 sau khi tiếp xúc với các quan chức trong nội các. Kết quả cho thấy, cả hai người đều âm tính với COVID-19.

Còn tại Mỹ, phát biểu trong cuộc họp ngày 14/3 ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã được xét nghiệm vào đêm ngày 13/3 (theo giờ địa phương) và có kết quả âm tính với COVID-19. Ông Trump trước đó từng tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với một số người dương tính với COVID-19.

Giữa tình hình đại dịch đang diễn biến phức tạp, trong ngày 14/3 chúng ta đã nhận được một tin đáng mừng, theo tờ NL Times (Hà Lan). nGày 14/3, một nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Y học Erasmus và ĐH Utrecht tuyên bố lần đầu tiên tìm ra kháng thể ngăn chặn đà lây nhiễm của COVID-19. Với đột phá này, các nhà khoa học có thể bào chữa được loại thuốc kháng virus mới và mở ra khả năng mọi người có thể tự xét nghiệm virus tại nhà.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 34 khai báo “nhỏ giọt” về những người tiếp xúc

Nga Đỗ (t/h)