Tình hình dịch bệnh Corona ở Vĩnh Phúc mới nhất: 10.600 người trong vùng dịch được hỗ trợ đầy đủ

Trong số 16 trường hợp dương tính với COVID-19 thì Vĩnh Phúc có 11 người nhiễm. Liên quan đến vùng dịch Vĩnh Phúc sáng 13/2, đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế đã bắt đầu thường trực 24/24 tham gia chống dịch tại tỉnh này.

Đến chiều ngày 14/2, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo về tình hình dịch và chống dịch COVID-19 và công tác chống dịch, khoanh vùng với mục tiêu dập dịch sớm. Theo ông Lê Duy Thành – Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, tại xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên) có 6 trường hợp nhiễm virus corona. Đáng chú ý, tất cả các trường hợp đầu tiên nhiễm đều xuất phát từ nơi này.

Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế

Tại huyện Bình Xuyên, những ca lây nhiễm có trường hợp lây từ người về từ Vũ Hán (Trung Quốc), rồi người bị lây lại lây tiếp cho người khác trong cộng đồng. Đồ là trường hợp con gái từ Vũ Hán về lây sang mẹ (bà ngoại), sau đó bà ngoại lây sang cháu – trường hợp bé gái 3 tháng tuổi bị nhiễm dịch. Hiện bé gái đang được điều trị ở Bệnh viện Nhi trung ương.

Trường hợp nhiễm virus corona chủng mới thứ 16 ở Việt Nam cũng được ghi nhận tại xã Sơn Lôi. Đó là ông N.V.V. (50 tuổi, trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên), người này có cả vợ và hai con gái đều nhiễm virus corona trước đó.

Tình hình dịch bệnh tại Vĩnh Phúc đang diễn biến rất phức tạp. Vì thế tỉnh Vĩnh Phức quyết định cách ly toàn bộ xã này từ ngày 13/2 đến ngày 3/3 nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Vĩnh Phúc đã cách ly toàn bô xã Sơn Lôi

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định, tự tin kiểm soát được COVID-19 khi đang triển khai nhiều biện pháp chống kiểm soát lây nhiễm. Ngoài việc hỗ trợ 40.000 đồng/ngày/người với các hộ dân thuộc xã Sơn Lôi, 60.000 đồng với người dân trong xã bị cách ly tập trung và 200.000 đồng/ngày/người với lực lượng ứng trực tại các chốt kiểm soát, tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu huyện Bình Xuyên thông tin rõ về việc đưa thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết thực phục vụ hơn 10.600 dân xã này.

Được biết, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã liên hệ và được nhiều đơn vị hỗ trợ vật chất cho xã, trong đó có khẩu trang. Ngày 14/2 đã trao 11.000 khẩu trang cho xã Sơn Lôi. Đến sáng 15/2 trao tiếp 11.000 bánh xà phòng.

Về tình hình kiểm soát dịch bệnh, ông đạng Quang Tấn – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: “Hiện nay phải tiếp tục rà soát, có hình thức cách ly tuyệt đối. Đầu tiên là với người nhiễm virus, người đang điều trị; tiếp theo là với người nhà bệnh nhân; thứ ba là với những người tiếp xúc gần bệnh nhân ; thứ tư là những người tiếp xúc với những người từng tiếp xúc với bệnh nhân.

Phun khử trùng khu vực xã Sơn Lôi

Cùng theo tông Tấn, việc rà soát, cách ly đã được giao cho các đơn vị y tế địa phương rà soát, phối hợp với tổ công tác nhằm đảm bảo không bỏ lọt trường hợp nào có tiếp xúc với người bệnh mà không được cách ly.

Còn vấn đề xử lý nước thải tại vùng dịch Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Thanh Hải – Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết: Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với một đơn vị môi trường ở Hưng Yên để xử lý rách thải y tế. Tuy nhiên, từ khi có dịch bệnh, đơn vị môi trường này khá “e ngại” nên không tiếp nhận rác thải y tế từ Vĩnh Phúc để xử lý.

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo khẩn cấp từ UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh, chiều 14/2, một lò đốt dã chiến đã được điều lên Vĩnh Phúc để phục vụ xử lý rác thải y tế trên địa bàn tình. Tất cả rác thải y tế đều tập trung tại 1 địa điểm, cho phun thuốc khử khuẩn trước khi xử lý.

Your browser does not support HTML5 video.

Vĩnh Phúc: 38 học sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở

Nga Đỗ (t/h)