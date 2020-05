Việt Nam thêm 1 ca nhiễm mới, Bộ trưởng Y tế Brazil từ chức giữa dịch COVID-19

Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới, được cách ly ngay khi nhập cảnh



Theo bản tin lúc 6h ngày 16/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là hành khách từ Nga về, được cách ly sau khi nhập cảnh. Đến thời điểm hiện tại, nước ta bước sang ngày thứ 30 không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.



Theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, kết quả xét nghiệm chiều ngày 15/5/2020 của Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương đã phát hiện thêm một ca dương tính với COVID-19 trong số hành khách về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN0062 từ Nga hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 13/5. Hành khách này đã được cách ly ngay khi nhập cảnh. Thông tin cụ thể về bệnh nhân mới này như sau:



BN314: Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay VN0062, số ghế 53B.



Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân bình thường, không có sốt, không ho, không viêm phổi và được chuyển đến cách ly tại Trung đoàn 125, xã Cộng Hòa, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.



Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 13/5 và đến ngày 15/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.



Bộ trưởng Y tế Brazil từ chức giữa dịch COVID-19



Hôm 15/5, Bộ trưởng Y tế Brazil Nelson Teich đã nộp đơn từ chức sau chưa đầy 1 tháng thay thế cho người tiền nhiệm. Thời gian qua, ông Teich được cho là có nhiều bất đồng với Tổng thống Jair Bolsonaro trong cách đối phó khủng hoảng COVID-19.



Được biết, ông Nelson Teich phản đối việc sử dụng Hydroxychloroquine điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 - trái ngược hoàn toàn với Tổng thống Jair Bolsonaro. Trong vấn đề mở cửa kinh tế, cả 2 cũng không có tiếng nói chung.

Bộ trưởng Y tế Brazil Nelson Teich.



Trước đó, ngày 16/4 cựu Bộ trưởng Y tế Brazil Luiz Henrique Mandetta cũng đã bị sa thải vì chống lại các chỉ thị của Tổng thống Bolsonaro trong việc xử lý dịch COVID-19.



Dịch COVID-19 ở Brazil đang rất căng thẳng vì số lượng người nhiễm và tử vong ngày càng tăng. Tính đến sáng 16/5, nước này ghi nhận tổng cộng 218.223 người nhiễm bệnh với 14.817 ca tử vong.



Hạ viện Mỹ bỏ phiếu gói cứu trợ COVID-19 mới



Tính đến sáng 16/5, trên toàn thế giới ghi nhận hơn 4,6 người nhiễm COVID-19 với 308.463 ca tử vong. Trong đó, Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 1.484.285 ca nhiễm và 88.507 người chết.



Tiếp theo là Tây Ban Nha với 274.367 ca nhiễm và 27.459 ca tử vong; Nga có tổng cộng 262.843 ca mắc bệnh và 2.418 người chết; Anh có 236.711 người nhiễm và 33.998 người chết do COVID-19.



Cuối ngày 15/5 (theo giờ địa phương), Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua gói kích thích kinh tế mới trị giá 3.000 tỉ USD để giảm bớt tác động tàn phá của dịch bệnh. Theo đó, Hạ viện muốn thay đổi quy tắc lịch sử để cho phép các nhà lập pháp bỏ phiếu từ xa trong đợt bầu cử sắp tới.



Liên quan đến tình hình dịch bệnh ở Ý, Thống đốc Attilio Fontana của vùng Lombardy (nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch ở nước này hôm 15/5 cho biết, sẽ mở cửa lại cửa hàng, tiệm làm tóc và nhà hàng vào ngày 18/5. Tính đến thời điểm hiện tại, Ý ghi nhận tổng cộng 223.885 người nhiễm bệnh với 31.610 trường hợp tử vong.



Trung Quốc: Một thành phố cách ly hàng nghìn người



Sau khi phát hiện 3 trường hợp nhiễm COVID-19 trong 5 ngày qua, thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) đã tiến hành cách ly 7.500 người.



Thành phố này cũng báo cáo ca nhiễm mới trong địa bàn đầu tiên vào 11/5, 2 ca nhiễm tiếp theo vào 14/5. Cùng ngày, Thẩm Dương xác nhận các ca nhiễm mới có liên quan tới một cụm dịch ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm.



Bởi vậy, tất cả những người bị cách ly đều là những người trở về từ Cát Lâm từ ngày 22/4. Ngoài ra còn có các trường hợp tiếp xúc với 3 ca nhiễm mới. Những người này được yêu cầu cách ly 21 ngày và thực hiện 3 xét nghiệm axit nucleic. Thành phố Thẩm Dương cũng hoãn lại thời gian mở cửa trở lại trường học vào 15/5 do tình hình dịch bệnh.

