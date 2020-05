Ông Trump dừng uống thuốc sốt rét ngừa COVID-19, Brazil có gần 20.000 người nhiễm/ngày

Trong 24h qua, trên thế giới đã ghi nhận thêm 69.089 ca nhiễm và 3.819 trường hợp tử vong mới. Dịch bệnh đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới lần lượt là Mỹ, Nga, Brazil, Tây Ban Nha và Anh.



Ông Trump dừng uống thuốc sốt rét ngừa COVID-19



Trong cuộc họp với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ dừng việc uống thuốc sốt rét để ngừa COVID-19 vì liệu trình sắp kết thúc.



Tuyên bố này được đưa ra sau khi người đứng đầu Nhà Trắng từng khẳng định đã dùng thuốc chống sốt rét hàng ngày trong khoảng 2 tuần qua như một biện pháp phòng ngừa virus SARS-CoV-2.

Trước đó, ông Trump cũng thường xuyên quảng cáo thuốc hydroxychloroquine là phương pháp điều trị tiềm năng cho virus corona chủng mới bất chấp cảnh báo từ các chuyên gia y tế.



Các sân bay tại Italy bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 6



Trong phiên họp Quốc hội ngày 20/5, Bộ trưởng Giao thông Italy Paola De Micheli tuyên bố nước này sẽ mở cửa trở lại tất cả các sân bay từ 3/6. Bà De Micheli cũng nói thêm, Italy cũng sẽ dỡ bỏ những hạn chế di chuyển trong nước và quốc tế.



Tính đến ngày 21/5, Italy đã ghi nhận tổng cộng 227.364 ca nhiễm COVID-19 với 32.330 người tử vong. Trong số đó, 132.282 người đã được điều trị khỏi và hồi phục.



Brazil ghi nhận gần 20.000 người nhiễm/ngày, Hàn Quốc đóng cửa trường học vì có học sinh mắc COVID-19



Bộ Y tế Brazil thông báo hôm 20/5 cho biết, nước này vừa ghi nhận con số người nhiễm kỷ lục trong 1 ngày. Cụ thể, trong 24h qua, Brazil ghi nhận thêm 19.951 trường hợp mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 293.357 ca với 18.894 người tử vong (tăng 888 trường hợp).

Trong một diễn biến khác, có tới hàng chục trường học ở TP Incheon, phía tây thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã phải đóng cửa trở lại vào ngày đầu tiên đi học sau dịch khi phát hiện hai học sinh nhiễm COVID-19.



Cụ thể, những trường liên quan trực tiếp đến 2 học sinh này hủy ngay lập tức các lớp trong ngày 20/5, 66 trường còn lại trong thành phố cũng đóng cửa khi mới học được 2 giờ. Vẫn chưa rõ khi nào các trường mới mở cửa trở lại.



Được biết, 2 học sinh nhiễm bệnh đều từng đến một quán karaoke nơi mà một nhóm học sinh nhiễm bệnh từng đến trước đó có liên quan đến ổ dịch hộp đêm ở khu Itaewon của Seoul.



