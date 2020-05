Hãng dược Thụy Điển có thể sản xuất 1 tỷ liều vaccine COVID-19, tất cả 50 bang Mỹ mở cửa trở lại

Trong số đó, những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh trên thế giới lần lượt là Mỹ với 1.620.902 ca nhiễm COVID-19 với 96.354 ca tử vong; Nga với 317.554 ca nhiễm và 3.099 người chết; Brazil với 310.921 ca nhiễm và 20.082 người tử vong; Tây Ban Nha với 280.117 người nhiễm và 27.980 ca tử vong; Anh với 250.908 người nhiễm và 36.042 người chết.

Tất cả 50 bang Mỹ mở cửa trở lại



Tính đến sáng 22/5, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 1.620.902 ca nhiễm COVID-19 với 96.354 ca tử vong. Trước tình hình này, tất cả 50 bang ở Mỹ vẫn mở cửa một phần dù các ca bệnh mới ghi nhận hàng ngày vẫn tăng.

Hôm 21/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, người Mỹ sẽ nhận được gói kích thích kinh tế thứ 2. Một lần nữa, người đứng đầu Nhà Trắng lại gây tranh cãi khi không đeo khẩu trang đến thăm nhà máy Ford dù việc này là bắt buộc.



Một trong những hậu quả lớn nhất của tình hình dịch bệnh, chỉ trong tuần trước đã có thêm 2,4 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp khi các bang đang dần mở cửa trở lại.



Nếu thử nghiệm thành công, hãng dược Thụy Điển có thể sản xuất 1 tỷ liều vaccine COVID-19



Hôm 21/5, kênh Channel News Asia dẫn lại thông tin từ AstraZeneca - Tập đoàn dược phẩm sinh học toàn cầu đến từ Anh và Thụy Điển cho biết, trong năm nay họ hi vọng có thể cung cấp một tỉ liều vaccine COVID-19 nếu thử nghiệm thành công.

Theo AstraZeneca, công ty này đã ký các thỏa thuận đầu tiên để cung cấp ít nhất 400 triệu liều vaccine mà họ đang phát triển cùng với ĐH Oxford, đặc biệt Mỹ đã đặt trước 300 triệu liều vaccine COVID-19.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Thùy Nguyễn (t/h)