Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 10/4: Cả nước có 255 ca nhiễm, thêm 14 người khỏi bệnh

Theo bản tin phát lúc 6h00 sáng ngày 10/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Hiện số mắc vẫn giữ nguyên như tối 9/4 là 255 ca. trong đó:

- 158 người từ nước ngoài chiếm 62,2%;

- 97 người lây nhiễm thứ phát.

Số ca mắc mới tính đến 6h00 ngày 10/4: 0 ca

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 74.941, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện : 720;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.329;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 49.892.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 17 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 18 ca.





Về tình hình của bệnh nhân số 19 là bác gái của bệnh nhân 17, diễn biến của bệnh nhân này khá phức tạp. Ngày 7/4, bệnh nhân số 19 đã 3 lần ngừng tuần hoàn. Các chuyên gia đầu ngành đã tiến hành hội chẩn, đến sáng 9/4, bệnh nhân số 19 vẫn duy trì thở máy. Các chuyên gia đang cân nhắc, xem xét việc có cần tái can thiệp ECMO cho bệnh nhân này hay không.

Một bệnh nhân điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ

Liên quan đến ca mắc 254 đang điều trị chạy thận tại BV Thận Hà Nội, đến tối 9/4, đã xác định được có 17 người diện (F1) được cách ly tập trung tại BV Bắc Thăng Long và cách ly toàn bộ BV Thận Hà Nội do tiếp xúc với bệnh nhân này.



Trước đó, tối 9/4, Bộ Y tế công bố 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có BN254 là bệnh nhân nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần BN243, BN250.

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 9/4, kết quả xét nghiệm cùng ngày khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đang điều trị chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội, hiện đang được cách ly, điều trị.

Dự kiến trong ngày 10/4, 14 bệnh nhân sẽ được công bố điều trị khỏi COVID-19, cụ thể như sau:

10 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2;



01 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh;



01 bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Đà Nẵng;



02 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Ngày 9/4 cũng có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ (TP HCM) được công bố khỏi bệnh. Cả nước hiện có 128 bệnh nhân được chữa khỏi.127 trường hợp còn lại đang được điều trị tại 16 cơ sở y tế trên cả nước.

Hà Ly (t/h)