24 ngày không có ca mắc COVID-19 cộng đồng, hội chẩn về khả năng ghép phổi cho phi công người Anh

Việt Nam 24 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 10/5, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 24 không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm cả nước hiện vẫn là 288, trong đó có 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 180 người. Số người cách ly tập trung tại cơ sở khác 6.146 người. Số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.804.



Đến nay đã có 241 trường hợp được điều trị khỏi, chiếm 84%. Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 Đến nay đã có 241 trường hợp được điều trị khỏi, chiếm 84%. Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế . Đa số bệnh nhân đều có Sức Khỏe ổn định.

Riêng trường hợp bệnh nhân nặng nhất đến thời điểm này là bệnh nhân 91 phi công người Anh vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân bị rối loạn đông máu, mắc hội chứng "cơn bão cytokine" - tức hệ miễn dịch phản ứng thái quá giải phóng nhiều cytokine chống lại cơ thể thay vì bảo vệ.

Do bệnh nhân kháng toàn bộ các loại thuốc rối loạn đông máu đang được dùng trong nước, Bộ Y tế đã phải đặt mua thuốc hiếm từ nước ngoài để điều trị cho nam bệnh nhân này.



BS.TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - nơi điều trị bệnh nhân 91 cho hay, lá phổi của bệnh nhân này ban đầu chỉ đông đặc 1 bên, bây giờ thì cả hai phổi đã đông đặc lại. Do đó, việc sử dụng máy thở không còn hiệu quả, bệnh nhân được sử dụng thiết bị thay thế tim và phổi, nhưng tình trạng phổi đông đặc kéo dài sẽ khiến cơ quan này trở thành "ổ dịch" để vi khuẩn sinh sôi mạnh trong ký chủ.



Sau 53 ngày điều trị, 34 ngày được can thiệp ECMO, hiện bệnh nhân đang tiếp tục phải thở máy, lọc máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. Hôm nay (10/5) Hội đồng chuyên môn sẽ hội chẩn, tìm giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân và đánh giá cơ hội để ghép phổi.



Gần 1,4 triệu ca hồi phục trên thế giới

Tính đến 6h sáng 10/5 theo giờ Việt Nam, thống kê của trang worldometers.info cho biết số ca bệnh COVID-19 trên toàn cầu đã lên gần 4,1 triệu với hơn 280.000 người đã qua đời. Trong đó, hơn 1,3 triệu người ở Mỹ đã dương tính với COVID-19 và hơn 80.000 ca tử vong.

Tại ổ dịch lớn nhất châu Âu là Tây Ban Nha trong ngày 9/5 đã xác nhận thêm 2.666 ca nhiễm và 179 ca tử vong mới, nâng tổng số người nhiễm và tử vong tại nước này lên lần lượt là 262.783 và 26.478.

Người dân thành phố Madrid, Tây Ban Nha tuân thủ ‘giãn cách xã hội ’ khi ra khỏi nhà. Ảnh: Reuters

Trong ngày 9/5, Ý ghi nhận thêm 194 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân qua đời vì COVID-19 lên 30.395. Trong khi đó, số ca nhiễm cũng tăng thêm 1.083 lên 218.268.

Bộ Y tế Pháp ngày 9/5 thông báo số ca tử vong vì COVID-19 tăng 80 lên 26.310 và không ghi nhận ca nhiễm mới.

Canada hiện đã ghi nhận hơn 68.000 ca nhiễm và 4.800 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm tại Motreal chiếm tới 1/4 trong tổng số cả nước, giới chức địa phương cho biết. Số ca mắc COVID-19 đã giảm tại đa số các vùng của Canada, trừ thành phố Montreal.

Tại Anh, số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 346 người trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tử vong lên 31.587 người.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho biết, nước này trong 24 giờ qua đã ghi nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước này với 533 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân mắc Sars-CoV-2 lên 13.645 người.



Theo Reuters, Bộ Y tế Singapore đã ghi nhận thêm 753 ca dương tính với virus Sars-CoV-2 trong ngày 9/5, nâng tổng số ca bệnh lên 22.460. Phần lớn những ca Covid-19 mới được phát hiện nằm tại lực lượng lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá.

Your browser does not support HTML5 video.

Hà Ly (t/h)