Việt Nam chưa ghi nhận thêm người mắc COVID-19 mới trong sáng 11/4, 4 ca bệnh nặng

Trong tổng số 257 trường hợp có 159 người từ nước ngoài, chiếm 61,9%, có 98 ca lây nhiễm thứ phát. Số ca mắc mới trong vòng 12h qua là 0.



Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 , tổng số ca khỏi bệnh cho đến thời điểm hiện tại là 144.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 sáng 11/4 ở Việt Nam



Tổng số có 113 bệnh nhân đang điều trị tại 16 cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó có 20 ca có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 8 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2.



Hiện nay, Việt Nam có 4 trường hợp bệnh nhân COVBID-19 đang ở trong tình trạng bệnh nặng, nguy kịch.



Đó là bệnh nhân:



Bệnh nhân 91, đang được điều trị tại



Bệnh nhân lọc máu ngày thứ 4. Đáng chú ý là hiện tượng tăng đông diễn ra nặng nên bệnh nhân đã phải thay 4 lần quả lọc máu. Bệnh nhân cũng được can thiệp ECMO - tim phổi nhân tạo trong 3 ngày nay.



Theo hội đồng chuyên môn, điều động viên nhất với các bác sĩ về ca bệnh này là tải lượng virus SAR-CoV-2 trong người bệnh nhân đã giảm. Hiện Hội đồng chuyên môn và các bác sĩ điều trị đang tập trung tất cả tâm lực, trí lực và kinh nghiệm đối với ca bệnh này. , đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, hiện vẫn đang trong tình trạng rất nặng. Bệnh nhân tổn thương đa tạng, nhiễm trùng, xuất hiện suy tim phải, viêm phổi nặng.Bệnh nhân lọc máu ngày thứ 4. Đáng chú ý là hiện tượng tăng đông diễn ra nặng nên bệnh nhân đã phải thay 4 lần quả lọc máu. Bệnh nhân cũng được can thiệp ECMO - tim phổi nhân tạo trong 3 ngày nay.Theo hội đồng chuyên môn, điều động viên nhất với các bác sĩ về ca bệnh này là tải lượng virus SAR-CoV-2 trong người bệnh nhân đã giảm. Hiện Hội đồng chuyên môn và các bác sĩ điều trị đang tập trung tất cả tâm lực, trí lực và kinh nghiệm đối với ca bệnh này.



Bệnh nhân số 20 (nữ, 64 tuổi, trú Trúc Bạch, TP Hà Nội; bác ruột bệnh nhân số 17) ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hiện đã cai ECMO nhưng vẫn phải thở máy. Bệnh nhân 3 lần ngừng tuần hoàn ngày 8/4 nhưng hiện đã được cải thiện hơn. Đến ngày 10/4, bệnh nhân đã có cải thiện, không tổn thương não sau ngưng tim, nghe và đáp ứng được các yêu cầu của bác sĩ.



Bệnh nhân số 161 (88 tuổi, từ (nữ, 64 tuổi, trú Trúc Bạch, TP Hà Nội; bác ruột bệnh nhân số 17) ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hiện đã cai ECMO nhưng vẫn phải thở máy. Bệnh nhân 3 lần ngừng tuần hoàn ngày 8/4 nhưng hiện đã được cải thiện hơn. Đến ngày 10/4, bệnh nhân đã có cải thiện, không tổn thương não sau ngưng tim, nghe và đáp ứng được các yêu cầu của bác sĩ.(88 tuổi, từ Bệnh viện Bạch Mai chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) bị tai biến, xuất huyết não và liệt 1/2 người bên trái. Hội đồng chuyên môn đề nghị các bác sĩ điều trị trực tiếp xem xét thời điểm để mở nội khí quản cho người bệnh.

Còn bệnh nhân số 251 (64 tuổi, vừa được chuyển lên từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam) có tiền sử gout nặng, uống rượu, xơ gan. Bệnh nhân đã được các bác sỹ khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nội tiết Trung ương và hội đồng chuyên môn tư vấn trao đổi về vấn đề dinh dưỡng, điều trị gout, xơ gan, chống đông...



Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Phó trưởng Tiểu ban Điều trị: “4 ca bệnh nặng có trường hợp xuất huyết não, suy đa phủ tạng, nhiễm trùng... Đến thời điểm này, các bệnh nhân dù đang trong tình trạng nặng, nguy kịch nhưng chưa có trường hợp nào tử vong".

