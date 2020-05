25 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, xem xét chuyển BN 91 sang BV Chợ Rẫy

Bản tin lúc 6h00 ngày 11/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đã sang ngày thứ 25 không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc là 288, trong đó có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 25.361, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện : 373

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.181

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 13.807

Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân, đến thời điểm này đã có 241 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện.



Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.



Tính đến sáng ngày 11/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở y tế, hiện đã có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 14 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 27 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến sức khoẻ của các bệnh nhân nặng, Tiểu Ban Điều trị cho biết, bệnh nhân 19 (BN19) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tự thở khí phòng, hồi phục tốt, phổi thông khí rõ, không ran, kiểm soát huyết áp, da niêm mạc hồng. Bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt, cơ lực cải thiện. Bệnh nhân hiện không sốt, đã có sự phục hồi tốt, tự ăn, uống được. Bệnh nhân cũng đang được bù nước điện giải, điều trị hỗ trợ...



Về sức khoẻ của bệnh nhân 91 (BN91) - nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP.HCM, đã được được Hội chẩn liên viện đánh giá khả năng ghép phổi vào ngày 10/5. Các chuyên gia đề xuất xem xét khả năng chuyển BV Chợ Rẫy để điều trị nội khoa tích cực và đánh giá khả năng ghép phổi.

Đây là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất hiện nay, quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp, thất thường. Bệnh nhân 43 tuổi, nặng 100kg, cơ địa béo phì khiến tình trạng bệnh càng nặng hơn.

Sau 53 ngày điều trị, 34 ngày được can thiệp ECMO, hai lá phổi của bệnh nhân đông đặc khiến việc thở máy qua mở nội khí quản không còn hiệu quả. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục phải thở máy, lọc máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO.





Your browser does not support HTML5 video.

Hà Ly (t/h)