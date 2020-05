26 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, chỉ còn 39 bệnh nhân đang điều trị

Bản tin lúc 6h00 ngày 12/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 26 không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng.

Về tình hình sức khoẻ bệnh nhân nặng, tiểu ban Điều trị cho biết, BN19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã chuyển từ Bệnh nhân nguy kịch sang nặng và sức khoẻ phục hồi tốt, giao tiếp tốt.

Đến nay BN19 là bệnh nhân có thời gian điều trị lâu nhất, bệnh nhân này đã trải qua hơn 2 tháng điều trị (phát hiện mắc bệnh từ 7/3). Trong quá trình điều trị, BN19 đã có nhiều lúc rơi vào nguy kịch tưởng như không thể qua khỏi, phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu và từng trải qua 3 lần ngưng tim ngay sau khi không phải can thiệp ECMO nữa.



Nhờ những nỗ lực của các y bác sĩ, và sự hỗ trợ, chia sẻ về chuyên môn của các chuyên gia trong tổ hội chẩn, điều trị bệnh nhân nặng thường xuyên nên BN19 đã hồi phục kỳ diệu, sức khỏe tiến triển tốt dần lên. Đến chiều 11/5, BN19 đã có thể vẫy tay chào các y bác sĩ.

Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam hiện nay là BN91 nam phi công người Anh đang điều Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.



Các chuyên gia hội chẩn 3 miền đánh giá khả năng ghép phổi và đề xuất xem xét khả năng chuyển BN91 sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nội khoa tích cực và đánh giá khả năng ghép phổi.



Bệnh nhân hiện đã đông đặc cả hai bên phổi. Sau 55 ngày điều trị, 36 ngày được can thiệp ECMO, thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 17. Hiện bệnh nhân đang nằm yên/an thần và tiếp tục phải thở máy, lọc máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO.

