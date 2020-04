Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 13/4: Cả nước có 262 người mắc, 144 ca được chữa khỏi

Theo bản tin 6h00 sáng ngày 13/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 đều liên quan đến thôn Hạ Lôi, Mê Linh.

BN 261 là nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân bán tạp hoá tại chợ Hạ trong xóm Hội. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

CDC Hà Nội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm với tất cả người dân thôn Hạ Lôi

BN262 là nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân công ty SamSung, Bắc Ninh.



Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân). Ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



Như vậy, thôn Hạ Lôi có 10 trường hợp mắc COVID-19 bao gồm các bệnh nhân: BN243, BN250, BN253, BN254, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262.



Người đầu tiên được phát hiện mắc bệnh là bệnh nhân 243. Từ ngày 8/4, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm với 2.973 hộ dân, 11.077 người, thời hạn 28 ngày.

Ngày 10/4, Bộ Y tế đã cử tổ công tác đặc biệt hỗ trợ thành phố Hà Nội dập dịch tại Hạ Lôi. Tổ công tác do PGS.TS Trần Như Dương, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, phụ trách. Đây là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc dập dịch tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và ổ dịch tại Bình Thuận.



Hiện cả nước có tổng số ca mắc: 262 trường hợp, trong đó: 159 người từ nước ngoài chiếm 60,7% và 103 người lây nhiễm thứ phát chiếm 39,3%.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 713 người

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.564 người

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.014 người

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- 118 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 22 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 16 ca.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4