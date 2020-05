27 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, 252/288 bệnh nhân bình phục

Bản tin lúc 6h00 ngày 13/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay đã 27 ngày Việt Nam không có ca mắc ở cộng đồng.

Tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam là 288, trong đó có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.819

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.493



Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân, đến thời điểm này đã có 252 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện chiếm 88% tổng số ca đang điều trị.

Tính đến sáng ngày 13/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở y tế, hiện đã có 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 20 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2



Hiện cả nước chỉ còn BN91 đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh vẫn đang nguy kịch. Bệnh nhân đã sang ngày thứ 56 điều trị, 37 ngày được can thiệp ECMO, thở máy qua mở nội khí quản ngày thứ 18. Bệnh nhân đang tiếp tục phải thở máy, lọc máu, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO.

Còn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh nơi bệnh nhân 19 điều trị đã chuyển trạng thái từ bệnh nhân nguy kịch sang nặng, hồi phục tốt, đã tự thở khí phòng.



Đây là bệnh nhân có thời gian nằm viện lâu nhất (phát hiện mắc từ 7/3/2020). Một trong 3 bệnh nhân nặng nhất, hôn mê dài. Một trong 2 bệnh nhân chạy ECMO (Hệ thống tim phổi ngoài lồng ngực). Đã có lúc bệnh nhân tưởng chừng đã tử vong khi 3 lần ngừng tim, phải ép tim và cấp cứu liên tục gần 40 phút. Nhờ được tích cực cứu chữa bằng sự tân tâm của đội ngũ y bác sĩ và được chăm sóc bằng những trang thiết bị hiện đại nhất, bệnh nhân đã hồi phục ngoạn mục, hiện bệnh nhân đã tập thở, tập vận động).

Chiều 12/5, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, TS. Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã đánh giá, các biện pháp chống dịch của Việt Nam rất nhanh và hiệu quả.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng ta phải hết sức cảnh giác và lưu tâm đến tất cả các khuyến nghị để đảm bảo chúng ta quay lại tình trạng bình thường mới trong tâm thế chủ động phòng, chống dịch. Kể cả với môi trường công sở khi chúng ta cho rằng nguy cơ lây lan thấp, chúng ta khuyến nghị thực hiện tối đa các biện pháp dự phòng như rửa tay, giữ khoảng cách…”, TS Kidong Park nhấn mạnh.



Video bệnh nhân 19 hồi phục ngoạn mục, vẫy tay từ phòng bệnh. Nguồn: Báo Người Lao Động