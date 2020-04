Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 14/4: Không ghi nhận ca mắc mới, thêm 9 người khỏi bệnh

Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 6h00 sáng ngày 14/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca mắc hiện vẫn là 265 ca, 146 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh/ra viện.

Tổng số ca mắc: 265 trường hợp, trong đó có 160 người từ nước ngoài chiếm 60,4%; 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 75.291, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện : 713;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.564;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.014.

Về tình hình điều trị, 22h đêm qua (13/4), bệnh nhân người Anh Dixong John Garth, 74 tuổi đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh và làm thủ tục xuất viện.

Ông là BN28, nhập viện ngày 8/3. Bệnh nhân Dixong John Garth đã có hai lần cho kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 8/4 và 10/4. Tình trạng sức khỏe của ông hiện nay ổn định, không sốt.

BS. Đồng Phú Khiêm - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, BN28 tiền sử u lympho 10 năm, bay sang Việt Nam trên chuyến bay VN 00054 ngày 02/3.

BN 28 được xuất viện đêm 13/4

Ngày 06/3, bệnh nhân được cách ly theo dõi tại Quảng Ninh. Ngày 13/3 kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính, chuyển vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung theo dõi.

Ngày 22/3, bệnh nhân khó thở phải thở oxy, đến 27/3 bệnh nhân suy hô hấp nặng không đáp ứng với oxy lưu lượng cao, phải chuyển khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy. Qua thời gian điều trị hồi sức tích cực, đến ngày 05/4 tình trạng bệnh nhân tốt hơn, bỏ được máy thở, chuyển thở oxy qua mặt nạ, rồi oxy qua gọng.

Ngày 08/4 bệnh nhân ngừng được oxy, tự thở tốt. Ngày 13/4 xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 âm tính lần 4, toàn trạng ổn định hơn, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện.

Trước đó vợ của ông cũng là bệnh nhân mắc COVID-19 nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã được công bố khỏi bệnh trước đó, đáp chuyến máy bay về nước vào rạng sáng 14/4 do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.

- Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện còn 119 ca bệnh đang được điều trị tại 14 bệnh viện.

- Tình hình điều trị các ca bệnh nặng:

BN161 đã mở khí quản theo tư vấn của Hội chẩn Quốc gia;

BN19 vẫn trong tình trạng nguy kịch nhưng tiến triển tốt hơn;

BN91 vẫn trong tình trạng nguy kịch, phổi trên phim X-quang mới nhất biểu hiện tổn thương phổi gan hoá nặng hơn, rối loạn đông máu đã điều chỉnh tạm ổn.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 09 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 23 ca.

Dự kiến trong ngày 14/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) sẽ công bố khỏi bệnh cho 9 bệnh nhân COVID-19. Như vậy, Việt Nam có 155 bệnh nhân khỏi bệnh.

Đến ngày 13/4, ổ dịch ở thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) với 12 người mắc COVID-19 gồm: BN243, BN250, BN253, BN254, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262, BN263, BN264.

Từ ngày 8/4, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm với 2.973 hộ dân, 11.077 người, thời hạn 28 ngày.

Hà Ly (t/h)