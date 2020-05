28 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, khi nào Việt Nam công bố hết dịch

Tính đến sáng ngày 14/5, đã 28 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc là 288 trong đó có 148 ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài về.

Tính đến sáng ngày 14/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại 6 cơ sở y tế, hiện đã có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 11 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 19 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân nặng, BN91 (nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nằm yên, an thần, mạch và huyết áp ổn định, có dùng thuốc vận mạch liều thấp. Bệnh nhân tiếp tục được thở máy, mở khí quản, lọc máu, kháng sinh, kháng nấm, bơm rửa màng phổi và can thiệp ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo). Hiện, kết quả CT scan phổi cho thấy, hai phổi của nam phi công đã xơ hóa, đông đặc, chỉ còn 10% hoạt động.

Hiện Bộ Y tế Việt Nam đã làm việc được với một người thân của bệnh nhân này để trao đổi về các vấn đề chuyên môn và cho biết sẽ hợp tác với các quyết định liên quan đến chuyên môn của ngành y tế Việt Nam về phương pháp chữa trị cho bệnh nhân.

Còn BN19 (nữ, 64 tuổi, ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) - bác gái của bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên của Hà Nội đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 từ ngày 7/3. Đây vốn là 1 trong 3 ca bệnh nguy kịch và là bệnh nhân có thời gian điều trị Covid-19 lâu nhất Việt Nam, từng có 3 lần ngừng tim, hiện tại, bệnh nhân đã chuyển sang trạng thái hồi phục tốt, đã tự thở khí phòng. BN19 đã có thể xuống giường bệnh, tập đi những bước đầu tiên sau hơn 2 tháng nằm một chỗ...



Theo quy định, trong vòng 28 ngày kể từ ngày ca mắc COVID-19 gần nhất được cách ly, nếu không phát hiện thêm ca bệnh mới thì được coi là đủ điều kiện công bố hết dịch.



Tuy nhiên, Việt Nam mới chỉ có 28 ngày trong vùng an toàn khi không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Còn thực tế, số ca mắc COVID-19 vẫn có thể tăng lên do nguồn bệnh từ nhập cảnh.

Nói về vấn đề này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện giải pháp ngăn chặn triệt để nguồn lây nhiễm bên ngoài. Tất cả các trường hợp nhập cảnh đều phải cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.



Hệ thống giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh trong cộng đồng được duy trì để khoanh vùng, dập dịch ngay lập tức. Năng lực ứng phó với đại dịch tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là đội ngũ y tế trong chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 ở tất cả các tuyến...



Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 không để lây nhiễm trong cộng đồng. Bộ Y tế cũng cho rằng việc xuất hiện các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại Việt Nam ở mức rất thấp.



“Còn vấn đề Việt Nam có công bố hết dịch hay không? Chúng tôi cũng xác định đến khi có đủ các điều kiện và đến khi không còn có ca nào nhiễm bệnh thì mới công bố, không nhất thiết phải công bố vì chúng ta vẫn đặt trong tình trạng luôn luôn sẵn sàng, không được chủ quan, không được lơ là để làm sao đảm bảo được công tác phòng chống dịch có hiệu quả”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.