Dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 15/4: 13 người mắc ở ổ dịch thôn Hạ Lôi, hơn 60% số ca bình phục

Bản tin lúc 6h00 ngày 15/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông tin thêm 1 ca mắc mới COVID-19 ở ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh- Hà Nội) nâng số ca mắc tại Việt Nam đến nay lên 267 ca. Trong số này, 160 người từ nước ngoài chiếm 59,9% và 107 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,1%.

BN 267 là nam, 46 tuổi, xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội, là bố của BN 257, chồng của BN 258, có tiếp xúc gần với BN 243 tại nhà ngày 20/3. Ngày 8/4 được cách ly tập trung tại Hà Nội.

Ngày 13/4 bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm ngày 14/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tính đến sáng 15/4, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi ghi nhận 13 bệnh nhân mắc COVID-19, gồm các bệnh nhân số 243, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 và bệnh nhân 267.

Hiện toàn thành phố đang dồn lực xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ người dân thôn Hạ Lôi và thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh.



Hiện đã có gần 11.000 người dân thôn Hạ Lôi cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Tính đến 12h ngày 14/4, đã có gần 8.100 mẫu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Cùng ngày 2000 người dân thôn Liễu Trì cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

Tính đến thời điểm này, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 67.835, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 533;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.573;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 54.729.

Về tình hình điều trị, hiện cả nước còn 97 bệnh nhân tại 14 cơ sở khám chữa bệnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định. Có 08 bệnh nhân nặng, trong đó 01 trường hợp chạy ECMO, 2 trường hợp thở máy, 5 trường hợp thở ô xy.

Trường hợp nặng nhất là BN 91 có một số tín hiệu diễn biến lâm sàng khả quan hơn, dù vẫn dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã có những tiến triển chậm, hình ảnh XQ phổi có cải thiện; không sốt, thở máy và ECMO, được theo dõi rối loạn đông máu-Hội chứng HIT;

Tại BV bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2, hiện có 3 ca nặng được Hội đồng chuyên môn tiếp tục chẩn đoán. Trong đó, BN 20 sau 29 ngày điều trị đã có thời gian phải dùng ECMO, hiện đã có dấu hiệu hồi phục sau ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân đã dừng được vận mạch, Glassgow 14 điểm; bệnh nhân tỉnh, gọi giao tiếp được được; dấu hiệu sinh tồn khả quan;

Đối với BN 161, 88 tuổi từ BV Bạch Mai chuyển sang BN đã bị tai biến, xuất huyết não và liệt 1/2 người bên trái, Hội đồng chuyên môn cũng đề nghị xem xét cai máy thở, kiểm soát tăng huyết áp, đái tháo đường cho người bệnh.

Đối với BN 251, 64 tuổi vừa được chuyển lên từ BV ĐK Hà Nam, BN có tiền sử gout nặng, uống rượu, xơ gan. Ca bệnh này đã được hội đồng chuyên mốn tư vấn trao đổi về vấn đề dinh dưỡng, điều trị gout, xơ gan, chống đông….

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 08 ca.

Bộ Y tế khuyến cáo 10 biện pháp đơn giản phòng, chống dịch COVID-19: 1. Không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng. 2. Luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài kể cả khi làm việc; luôn đứng cách xa người khác 2 m. 3. Luôn rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung dịch sát khuẩn, nhất là sau khi sờ tay vào bất cứ vật dụng nào và sau khi gặp, nói chuyện với người khác và khi về nhà. 4. Không bắt tay khi gặp người khác, không đưa tay lên mắt, mũi miệng. 5. Thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm vùng ngực cổ, uống nước ấm. Thay quần áo khi về nhà và quần áo thay ra cần được ngâm với xà phòng. 6. Ăn uống đủ chất, ăn chín, uống chín, tập luyện thể thao phù hợp, sinh hoạt lành mạnh. Thường xuyên vệ sinh, giữ thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 7. Nếu phải cách ly thì phải ở nhà, hạn chế gặp người trong nhà, thực hiện theo các hướng dẫn cách ly của cơ quan y tế. 8. Không nên đến cơ sở y tế nếu không phải cấp cứu. Hãy hỏi cán bộ y tế bằng điện thoại hoặc qua mạng trước khi muốn đi khám bệnh. 9. Khai báo y tế qua ứng dụng (https://ncovi.vn) cho mình và cho người thân trong nhà; theo dõi sức khỏe hàng ngày và báo ngay cho cơ quan y tế hoặc trên ứng dụng NCOVI. 10. Không mời khách đến nhà và cũng không nên đến nhà người khác. Cuộc sống sẽ còn nhiều dịp để gặp nhau.

