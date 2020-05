Thêm 24 ca mắc COVID-19 mới trở về từ Nga, ngày thứ 29 không có ca lây nhiễm cộng đồng

Bản tin lúc 6h ngày 15/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 24 ca mắc mới COVID-19. Đây đều là công dân Việt Nam trở về từ Nga trên chuyến bay VN0062 từ Mátxcơva (Liên bang Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4h40 sáng 13/5/2020. Tất cả hành khách trên chuyến bay được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.

Chuyến bay VN0062 chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau khi nhập cảnh được cách ly tại 3 địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Tại nơi cách ly, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy có 24 hành khách dương tính với SARS-CoV-2.



CA BỆNH 289 (BN289): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Kim Động, Hưng Yên.

CA BỆNH 290 (BN290): Bệnh nhân nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hải An, Hải Phòng.

CA BỆNH 291 (BN291): Bệnh nhân nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Hòa, Phú Yên.

CA BỆNH 292 (BN292): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

CA BỆNH 293 (BN293): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch V iệt Nam, địa chỉ ở Tân Kỳ, Nghệ An.

CA BỆNH 294 (BN294): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Kiến Xương, Thái Bình.

CA BỆNH 295 (BN295): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

CA BỆNH 296 (BN296): Bệnh nhân nam, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Nha Trang, Khánh Hòa.

CA BỆNH 297 (BN297): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Lê Chân, Hải Phòng.

CA BỆNH 298 (BN298): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vũ Thư, Thái Bình.

CA BỆNH 299 (BN299): Bệnh nhân nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Gia Viễn, Ninh Bình.

CA BỆNH 300 (BN300): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vũ Thư, Thái Bình.

CA BỆNH 301 (BN301): Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

CA BỆNH 302 (BN302): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

CA BỆNH 303 (BN303): Bệnh nhân nam, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

CA BỆNH 304 (BN304): Bệnh nhân nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

CA BỆNH 305 (BN305): Bệnh nhân nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Lâm, Khánh Hòa.

CA BỆNH 306 (BN306): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Giao Thủy, Nam Định.

CA BỆNH 307 (BN307): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

CA BỆNH 308 (BN308): Bệnh nhân nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hải An, Hải Phòng.

CA BỆNH 309 (BN309): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

CA BỆNH 310 (BN310): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Lâm, Khánh Hòa.

CA BỆNH 311 (BN311): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Yên Thành, Nghệ An.

CA BỆNH 312 (BN312): Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội.



260 người đã khỏi bệnh



Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 15/5, Việt Nam đã có 29 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 312 bệnh nhân COVID-19 có 172 ca bệnh do nhập cảnh.

Trước đó, bệnh nhân chỉ bị đông đặc một bên phổi, xong hiện giờ tình trạng này đã xuất hiện ở cả hai bên phổi. Hiện phổi của bệnh nhân đã đông đặc gần như toàn bộ, cơ hội hồi phục 2 lá phổi rất thấp.

Bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng do bệnh nhân vẫn đang phải điều trị nhiễm trùng nên cần điều trị nhiễm trùng và hồi sức trước khi chỉ định ghép phổi.

BN278 được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh theo dõi, điều trị. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, hết ói, còn ho, không sốt.

Trước đó, chiều 14/5, đã có thêm 8 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca bệnh đã được điều trị thành công là 260.

Bệnh nhân 19 xuống giường đi lại sau 2 tháng điều trị, tay chân vận động linh hoạt