Hơn 300.000 người chết trên toàn cầu, Việt Nam thêm 24 ca mắc mới đều đã được cách ly ngay

Việt Nam ghi nhận thêm 24 ca mắc mới

Báo cáo tối 14/5 từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, nước ta vừa ghi nhận thêm 24 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 đến thời điểm hiện tại lên 312 người.

Cả 24 ca dương tính đều là hành khách trên chuyến bay VN0062 từ Moscow (Liên bang Nga) hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 4 giờ 40 sáng 13/5. Chuyến bay này chở 345 hành khách và thành viên phi hành đoàn, sau khi nhập cảnh được cách ly tại ba địa phương là Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương. Do đó, các trường hợp này không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng.





Tại nơi cách ly, tất cả đã được lấy mẫu và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho thấy có 24 hành khách dương tính với COVID-19. 23 bệnh nhân trong số này được chuyển đến BV đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân còn lại được chuyển tới BV số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh minh họa.

Thông tin cụ thể về các ca bệnh như sau:

BN289: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Kim Động, Hưng Yên.

BN290: Bệnh nhân nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hải An, Hải Phòng.

BN291: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Hòa, Phú Yên.

BN292: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

BN293: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Tân Kỳ, Nghệ An.

BN294: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Kiến Xương, Thái Bình.

BN295: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu.

BN296: Bệnh nhân nam, 45 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Nha Trang, Khánh Hòa.

BN297: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Lê Chân, Hải Phòng.

BN298: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vũ Thư, Thái Bình.



BN299: Bệnh nhân nam, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Gia Viễn, Ninh Bình.

BN300: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vũ Thư, Thái Bình.

BN301: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên

BN302: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

BN303: Bệnh nhân nam, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

BN304: Bệnh nhân nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

BN305: Bệnh nhân nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Lâm, Khánh Hòa.

BN306: Bệnh nhân nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Giao Thủy, Nam Định.

BN307: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

BN308: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hải An, Hải Phòng.

BN309: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

BN310: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Cam Lâm, Khánh Hòa.

BN311: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Yên Thành, Nghệ An.

BN312: Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội.

Số người chết vì COVID-19 vượt 300.000



Tính đến sáng 15/5, tổng số người mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 4.524.679 trường hợp với hơn 303.345 người tử vong. Dịch bệnh đã lây lan sang 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.



Ngày 14/5, Tây Ban Nha đã vượt Nga về số ca nhiễm bệnh và trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới với 272.646 ca nhiễm và 27.231 trường hợp tử vong. Tiếp theo là Nga với 252.245 ca nhiễm với 2.305 người chết.

Ảnh minh họa.



Tây Ban Nha ghi nhận số người chết do COVID-19 ngày 14/5 là 217 người - mức cao nhất trong 1 tuần qua. Trong khi đó, 14/5 lại là ngày Nga chấm dứt chuỗi ngày ghi nhận trên 10.000 ca nhiễm liên tiếp. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 9.974 ca mắc mới - con số thấp nhất kể từ 2/5.

Các ổ dịch lớn tiếp theo là Anh và Italy. Tính đến sáng 15/5, Anh ghi nhận tổng cộng 233.151 ca nhiễm với 33.614 ca tử vong; Italy là 223.096 người mắc và 31.368 người chết do COVID-19.

Những ngày qua, Brazil nổi lên như 1 điểm nóng mới về dịch khi ghi nhận 13.944 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 202.918 trường hợp - mức tăng ca bệnh trong ngày kỷ lục của quốc gia Mỹ La tinh. Bên cạnh đó, nước này có thêm 844 người chết được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên 13.933 trường hợp.



Tổng thống Trump không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng



Theo trang Reuters, tổng thống Reump đã không đeo khẩu trang khi xuất hiện tại nơi công cộng trong khi các quan chức tháp tùng và nhân viên trung tâm đều đeo đầy đủ. Được biết, đây là lần thứ hai trong tháng ông chủ Nhà Trắng tới thị sát một Theo trang Reuters, tổng thống Reump đã không đeo khẩu trang khi xuất hiện tại nơi công cộng trong khi các quan chức tháp tùng và nhân viên trung tâm đều đeo đầy đủ. Được biết, đây là lần thứ hai trong tháng ông chủ Nhà Trắng tới thị sát một cơ sở y tế mà không đeo khẩu trang.



Tính đến sáng 15/5, nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 1.457.693 ca nhiễm COVID-19 với 86.912 ca tử vong. Trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm gần 26.200 ca nhiễm và hơn 1.700 người chết.

Tổng thống Trump không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Thùy Nguyễn (t/h)