Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 16/4: Cả nước có 268 ca mắc, 171 người được chữa khỏi

Bản tin lúc 6 giờ ngày 16/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 là bệnh nhân nữ 16 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang.

Đây là ca mắc COVID-19 thứ 268 trên cả nước nhưng là trường hợp đầu tiên ở Hà Giang.

BN268 là nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Trong số 268 ca mắc, có 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.



Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 68.049, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 471; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.413; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 56.165.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 3 bệnh nhân nặng đang thở máy, lọc máu là: BN19 và BN161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và BN91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh.



Trong đó trường hợp nặng nhất là BN91hiện không sốt, thở máy, theo dõi rối loạn đông máu - Hội chứng HIT. BN19 đã có tiến triển, dừng được vận mạch, Glassgow 14 điểm.



Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 23 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 10 ca.

Hiện tại, trong số 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 171 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chưa có ca bệnh nào tử vong.



