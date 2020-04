Tròn 24h không ghi nhận ca mắc mới, thêm 14 người được công bố khỏi bệnh

Bản tin 6h sáng ngày 17/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến sáng nay số ca bệnh COVID-19 ở nước ta vẫn là 268. Tính từ sáng 16/4 là tròn 24h không ghi nhận ca mắc mới.

Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó:

- 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%;

- 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.



Như vậy đã tròn 24h qua, cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 nào. Theo thông tin của Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, kể từ 01-14/4/2020, Việt Nam ghi nhận thêm 59 trường hợp mắc mới COVID-19 (chỉ bằng 40% so với 2 tuần trước đó), trong đó có 30 trường hợp tại khu cách ly và 29 trường hợp tại cộng đồng.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.628;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 61.761.

Liên tiếp trong những ngày qua, số ca nghi ngờ mắc Covid-19 cũng giảm mạnh. Cao điểm nhất trong ngày 1/4 ghi nhận tới hơn 4.600 ca nghi nhiễm, tuy nhiên đến ngày 16/4, số ca nghi nhiễm giảm còn 310 ca. Đến sáng nay, số ca nghi nhiễm tăng nhẹ lên 568 ca.



Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, dự kiến hôm nay (17/4) sẽ có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Số ca khỏi bệnh đến nay đã là 177 trường hợp, chiếm hơn 66% và dự kiến trong hôm nay sẽ có thêm 14 bệnh nhân tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.



Tình hình các ca bệnh nặng như sau, BN19 có đáp ứng tốt, gọi hỏi giao tiếp được, nhận thức khá tốt, không liệt khu trú, không có phù trên lâm sàng, bệnh nhân không sốt trong ngày 16/4.

BN161, 88 tuổi, thở máy qua nội khí quản, thông khí 2 bên rõ, tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, cơ lực còn yếu, huyết áp 110/60mmHg, gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, liệt nửa người trái, bệnh nhân còn sốt cơn dao động trong ngày. Bilan viêm trong ngày có xu hướng giảm nhẹ, men gan xu hướng giảm.

BN91, phi công người Anh không sốt, thở máy, có nhịp tự thở, không chảy máu mũi miệng, kiểm soát rối loạn đông máu (theo dõi hội chứng HIT) tạm ổn, XQ phổi không tổn thương xấu thêm.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 14 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 19 ca.

Cũng theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Hà Giang đã được thêm vào nhóm tỉnh, thành phố có nguy cơ sau khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên cũng là ca bệnh số 268 được công bố sáng 16/4.



Your browser does not support HTML5 video.

Khoảnh khắc SARS-CoV-2 xâm nhập và tấn công tế bào khỏe mạnh