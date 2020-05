32 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 260 người đã bình phục

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 18/5: Đã 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong tổng số 320 ca bệnh được phát hiện có 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 293

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.631

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.038

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

Hiện có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 12 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Thông tin từ Tiểu Ban Điều trị cho biết, hiện sức khoẻ của nam bệnh nhân phi công người Anh (BN91) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh diễn biến lâm sàng cải thiện tốt hơn.

Bệnh nhân hiện không sốt, có đáp ứng khi kích thích, không chảy máu, tiểu tốt, EF bình thường, không tràn khí màng phổi (bệnh nhân đã ngừng dẫn lưu màng phổi từ ngày 16/5), diện đông đặc phổi không tăng lên (hiện diện đông đặc 2 phổi của bệnh nhân khoảng 90%), men gan bình thường.

Kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 của BN91 đã âm tính 10 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, bệnh nhân còn phải dùng noradrenalin, giãn thất phải, phổi còn đông đặc, bạch cầu máu còn tăng, còn phải dùng kháng sinh, kháng nấm, tăng GGT (tổn thương gan do thuốc), còn phải lọc máu ECMO.

