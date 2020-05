33 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 263 người đã được xuất viện

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 19/5, 33 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Tổng số ca mắc là 324 trong đó có 180 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.929

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.095

Tính đến sáng ngày 19/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 6 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Thông tin về tình hình sức khỏe nam phi công người Anh (BN91) đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, cho hay, hiện lâm sàng của bệnh nhân có cải thiện nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục. Bệnh nhân nằm yên, an thần. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh, kháng nấm. Hỗ trợ hô hấp mở khí quán ngày thứ 26, ECMO ngày thứ 43.

Bệnh nhân đang chờ kết quả cấy virus để khẳng định đã hoàn toàn âm tính với SARS-CoV-2 chưa. Chiều 18/5, bệnh nhân được chụp CT để đánh giá tổng trạng sức khỏe. Khi có kết quả CT scan, Hội đồng chuyên môn thuộc Bộ Y tế sẽ hội chẩn với bệnh viện để quyết định phương án điều trị tích hợp cho bệnh nhân.

Trước đó ngày 13/5, kết quả CT scan phổi bệnh nhân 91 cho thấy toàn bộ 2 lá phổi đã xơ hóa đông đặc, chỉ còn khoảng 10% vùng phổi còn hoạt động. Với tình trạng này, bệnh nhân sẽ nguy kịch nếu dứt ECMO, vì vậy cách duy nhất để cứu bệnh nhân là ghép phổi.

Đến nay, bệnh nhân này đã trải qua hơn 2 tháng điều trị (bệnh nhân vào viện ngày 18/3). Trong quá trình điều trị, diễn biến sức khoẻ của bệnh nhân đã có nhiều biến động. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của bệnh nhân cũng thay đổi liên tục giữa âm tính và dương tính.

Dự kiến, hôm nay, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, các chuyên gia đầu ngành và các bệnh viện tiếp tục hội chẩn về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân này.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân 19 xuống giường đi lại sau 2 tháng điều trị, tay chân vận động linh hoạt