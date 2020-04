4 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, 202 bệnh nhân được chữa khỏi

Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 20/4 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Hom nay đã là ngày thứ 4 ngày liên tục, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.



Tổng số ca mắc: 268 trường hợp, trong đó: 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Tính từ sáng ngày 16/4 đến nay đã tròn 4 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Trong khi trước đó, có những ngày ghi nhận hơn chục ca bệnh mới nhiều nhất là ngày 22/3 có 19 ca bệnh mắc mới; ngày 30/3 có 15 ca bệnh mắc mới.

Số ca bệnh mắc mới COVID-19 giảm dần từ khi thực hiện chính sách giãn cách xã hội . Từ ngày 1-14/4, số ca mắc mới giảm 40% so với 2 tuần trước đó. Từ ngày 15/4 đến nay chỉ ghi nhận 3 ca mắc mới.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 279;

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.338;

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381.



Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 07 ca.

Trong ngày 19/4 đã có thêm một bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được chữa khỏi tại Việt Nam lên 202, đạt tỷ lệ 75%.



Thông tin về sức khỏe các bệnh nhân nặng. Với bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh), tiếp tục có diễn biến lâm sàng ổn định, không còn tình trạng chảy máu. Hiện tại bệnh nhân không sốt, mạch huyết áp bình thường, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, chức năng phổi có cải thiện, bệnh nhân tiếp tục thở máy và hỗ trợ ECMO (tim phổi nhân tạo). Đặc biệt, ngày 19/4, kết quả xét nghiệm bằng RT-PCR đều âm tính với SARS-CoV-2 ở cả dịch rửa phế quản và dịch mũi họng.

Với bệnh nhân 19 (64 tuổi ở Hà Nội) đã tỉnh táo, tiếp xúc được, không sốt; xét nghiệm lần gần đây nhất của bệnh nhân này cho kết quả âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.



Người cuối cùng diễn tiến nặng là bệnh nhân 161 (88 tuổi ở Hưng Yên), bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người trái, hiện thở máy không xâm nhập, chức năng thận bình thường, gọi - hỏi bệnh nhân đã giao tiếp chậm.



Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định tất cả bệnh nhân COVID-19 nặng đều được hội chẩn thường xuyên bởi các chuyên gia đầu ngành và điều trị tích cực tại các cơ sở y tế. Nhờ vậy, các ca bệnh nặng đều được điều trị thành công.

Your browser does not support HTML5 video.