34 ngày không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, nam phi công người Anh sắp chuyển sang BV Chợ Rẫy

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 20/5, Việt Nam đã qua 34 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là thành quả chống dịch ban đầu mà toàn dân đã đạt được và duy trì trong hơn 1 tháng qua.

Tổng số ca mắc vẫn là 324, trong đó có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 7.945, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 331

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.187

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.427

Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân COVID-19, đến chiều 19/5, có 264/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 81% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 60 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 8 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

Tính đến sáng ngày 20/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân nặng 91 (nam phi công người Anh) đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, tại cuộc hội chẩn chiều 19/5, các chuyên gia cho biết tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đã có dấu hiệu cải thiện. Bệnh nhân đã 5 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tỷ lệ đông đặc phổi của bệnh nhân đã giảm từ 90% xuống còn gần 80%, tức phần phổi hồi phục chiếm khoảng 20%-30%. Dù vậy, sự sống của bệnh nhân vẫn phải lệ thuộc hoàn toàn vào ECMO (tim phổi nhân tạo). Nếu sắp tới chức năng phổi không tiến triển, ngoài điều trị nội khoa, vẫn cần phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ghép phổi cho bệnh nhân.



Các chuyên gia cùng thống nhất việc ghép phổi chỉ được tiến hành khi bệnh nhân đảm bảo về sức khoẻ và các yếu tố liên quan đạt yêu cầu.

Đến sáng ngày 20/5, bệnh nhân đã trải qua 2 tháng 2 ngày điều trị tại BV Bệnh Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh (bệnh nhân này sắp được chuyển sang BV Chợ Rẫy điều trị hồi sức tích cực); bệnh nhân hiện không sốt, vẫn tiếp tục ECMO ngày thứ 44.

Tại BV Chợ Rẫy hiện đang sửa sang lại khu điều trị để đảm bảo an toàn khi tiếp nhận điều trị cho BN nếu kết quả nuôi cấy virus của BN âm tính hoàn toàn.



Hội đồng chuyên môn giao BV Chợ Rẫy chịu trách nhiệm vấn đề chuyên môn sâu hồi sức tích cực cho BN. BV Việt Đức lên kế hoạch cụ thể để tiến hành ghép phổi khi đủ điều kiện cả về sức khỏe của BN lẫn nguồn phổi hiến tặng.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu Ban điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 nhấn mạnh, với tinh thần “còn nước còn tát” và sự tiến bộ của y học Việt Nam hiện nay, chúng ta nỗ lực hết sức có thể để điều trị, cứu chữa bệnh nhân này.

Bệnh nhân 278 chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh điều trị đã tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân, giảm ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, thở oxy mũi. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hai bệnh nhân viêm phổi chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện sức khoẻ cũng ổn định.

Các chuyên gia hội chẩn trực tuyến về BN91 - nam phi công người Anh chiều 19/5. Video: VNEWS

