35 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, phổi của phi công người Anh hồi phục 30%

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 21/5, đã 35 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc là 324 bệnh nhân trong đó có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến sáng nay cũng bước vào ngày thứ 3, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhập cảnh, kể từ 4 ca bệnh trờ về từ Nga và Mỹ được công bố chiều ngày 18/5.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.633

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 5.047



Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 27 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 17 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến sáng ngày 21/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân nặng 91 (nam phi công người Anh, 43 tuổi) đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân có dấu hiệu tích cực dù vẫn được tiên lượng rất nặng.

Kết quả CT-Scan phổi lần 2 cho thấy, phần phổi phục hồi đã chiếm khoảng 20 đến 30%, chức năng phổi đã cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, mạch và huyết áp của bệnh nhân ổn định, siêu âm tim ghi nhận thất trái co bóp tốt, đồng bộ, dịch màng ngoài tim lớp mỏng.



Hiện tại, tình trạng bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định, chức năng phổi cải thiện, đang tiếp tục thở máy. Bệnh nhân tiếp tục sử dụng kháng sinh, kháng nấm, tiên lượng còn nặng.

Ngày 20/5, Bộ Y tế khẳng định bệnh nhân này đã được điều trị khỏi hoàn toàn virus SARS-CoV-2.

Đến ngày 21/5, bệnh nhân đã trải qua 2 tháng 3 ngày điều trị tại BV Bệnh Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh (bệnh nhân này sắp được chuyển sang BV Chợ Rẫy điều trị hồi sức tích cực và có nhiều chuyên khoa kết hợp); bệnh nhân hiện vẫn tiếp tục ECMO ngày thứ 45. Sự sống của bệnh nhân hiện gần như phụ thuộc vào ECMO.

Việc ghép phổi cho bệnh nhân này chỉ có thể thực hiện khi đảm bảo các yêu cầu về cả sức khoẻ và các điều kiện liên quan.

Các chuyên gia hội chẩn trực tuyến về BN91 - nam phi công người Anh chiều 19/5. Video: VNEWS