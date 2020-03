Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 22/3: Ghi nhận 2 ca nhiễm mới từ nước ngoài về

Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 22/3

Theo thông báo từ Bộ Y tế, tính đến hôm nay, Việt Nam đã ghi nhận 94 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 17 bệnh nhân đã hồi phục; số người được cách ly hiện tại là 36.050 (cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 25.140).

Trong 17 ca được điều trị khỏi, có 16 ca đã xuất viện (ở giai đoạn đầu chống dịch); bệnh nhân thứ 18 đã được xét nghiệm âm tính lần thứ 3. Các ca bệnh được điều trị tại 11 cơ sở y tế, trong đó có cả trung tâm y tế huyện. Đa số các bệnh nhân Sức Khỏe ổn định, không sốt, không khó thở, ít ho…

Về tình hình dịch bệnh, theo Chinhphu.vn, ngày 21/3, Bộ Chính trị ra thông báo về công tác phòng, chống COVID-19. Thông báo nêu rõ, bệnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức, đang bùng phát mạnh ở nhiều nước, tác động sâu, rộng tới sự phát triển nền kinh tế - xã hội toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân nhiều quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Đảng và Nhà nước chỉ đạo các cấp, các ngành nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời có những giải pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự tham gia của toàn dân. Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Cách ban, bộ, ngành, đoàn thể, nhất là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ ngoại giao, thông tin, tuyên truyền, đoàn thể… và các địa phương đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

Thêm nữa, các thông tin về dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch được truyền tải nhanh, minh bạch, đầy đủ, xử lý kịp thời, nghiêm minh các thông tin sai sự thật. Nhân dân đã thể hiện sự bình tĩnh, chủ động cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn…

Ở một diễn biến liên quan đến công tác phòng chống COVID-19, Theo Thông báo số 118/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19: Bắt đầu từ 0h ngày 22/3 sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam. Riêng các trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).

Việt Nam đã xây dựng các kịch bản chi tiết để đối phó với dịch COVID-19

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện cấp chỉ thị (nếu cần) và các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly phù hợp tại các cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

Còn theo một nguồn tin khác, ngày 21/3, Trung tâm Y tế dự phòng (Sở Y tế TP Hải Phòng) đã chạy thử máy xét nghiệm COVID-19. Phương tiện này dự kiến sẽ hoạt động chính thức từ ngày 22/3. Việc Hải Phòng trang bị và tự vận hành máy xét nghiệm sẽ giúp thành phố chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tình hình dịch corona thế giới ngày 22/3

Tình hình dịch bệnh ngoài Việt Nam tính đến sáng 22/3 cũng đang diễn biết hết sức phức tạp. Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch COVID-19 12.714, tổng số ca nhiễm là 285.645. Trong khi đó, số liệu do Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy con số lây nhiễm đã vượt 300.000 người trên toàn cầu.

Trung Quốc hiện vẫn đang dẫn đầu về số ca lây nhiễm là 81.008 ca, trong đó 3.255 người đã tử vong. Tổng số ca tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục tính tới nay là 9.459 ca. Trong đó, Ý cao nhất với 4.825 ca, Iran cao thứ hai với 1.556 ca, Tây Ban Nha cao thứ ba với 1.326 ca.

Đường phố ở Ý vắng vẻ sau lệnh phong tỏa

Trong ngày 21/3, Ý tiếp tục ghi nhận một bước nhảy vọt về số ca tử vong, lên đến gần 800 ca/ngày, nâng tổng số người chết do dịch bệnh lên gần 5.000 người. Cụ thể, chỉ trong 1 ngày Ý đã có thêm 793 người chết, nâng số ca tử vong lên 4.825 trường hợp. Số ca nhiễm ở ý tăng thêm 6.557 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 53.578. Hiện vẫn có khoảng 2.857 người nhiễm đang được chăm sóc đặc biệt.

Ở đất nước Mỹ, Lầu Năm Góc đã ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, 2.6000 quân nhân Mỹ tự cách ly. Ca nhiễm đầu tiên ở Lầu Năm Góc là một viên phi công làm việc cho Cơ quan Y tế Quốc phòng tại thác Church, bang Virginia. Người này đã đến Lầu Năm Góc khoảng 1 giờ đồng hồ, hiện đang được điều trị y tế và cách ly tại nhà.

Bệnh nhân số 18 tại Việt Nam đã được xuất viện

Nga Đỗ (t/h)