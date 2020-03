Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 23/3: Sau một đêm ghi nhận thêm 19 ca bệnh

Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 23/3

Tối ngày 22/3, Bộ Y tế liên tục công bố các ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam. Cụ thể, lúc 15h ngày 22/3, Bộ Y tế công bố 4 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới. Trong đó có 2 trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 91. Đến 15h30 ngày 22/3, Việt Nam có 98 trường hợp nhiễm bệnh.

Đến 16h30 cùng ngày, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm ca bệnh thứ 99. Bệnh nhân thứ 99 là nam giới, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là du học sinh từ Pháp về, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM.

Đến 20h30 ngày 22/3, Bộ Y tế vừa ghi nhận thêm 7 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam. Như vậy, hiện Việt Nam có tổng cộng 106 trường hợp dương tính với COVID-19.

Đến hơn 21h ngày 22/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 7 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc virus corona chủng mới tại Việt Nam lên 113 ca. Những bệnh nhân này chủ yếu có địa chỉ tại Hà Nội.

Tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 113 trường hợp nhiễm COVID-19

Như vậy, tính đến sáng ngày 23/3, Việt Nam đã ghi nhận 113 trường hợp dương tính với COVID-19 trên cả nước. Các ca bệnh chủ yếu là du học sinh đi học ở nước ngoài trở về. Trong số 113 ca nhiễm, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 17 trường hợp. Bệnh nhân số 18 đã 4 lần âm tính với COVID-19. Ngày 20/3, bệnh nhân số 18 đã được xuất viện.

Cũng trong ngày 22/3, Bộ Y tế thông báo, bệnh nhân số 17 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2 với COVID-19. Lần đầu xét nghiệm âm tính là vào ngày 19/3. Trong ngày hôm qua, Bộ Y tế công bố nhiều trường hợp xét nghiệm âm tính lần 1 và lần 2.

Liên quan đến bệnh nhân số 17, bệnh nhân số 20 (bác ruột) hiện chuyển biến bệnh không khởi sắc vẫn suy hô hấp và đang được thở bằng máy. Bệnh nhân này có nền bệnh cũ nên tình hình Sức Khỏe nghiêm trọng, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đồng Tháp họp khẩn khi phát hiện 4 ca nhiễm COVID-19 từ Anh về

Tối ngày 22/3, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu có cuộc họp khẩn, xử trí tình huống 4 người về từ Anh mắc Covid-19 đang được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh (TP Sa Đéc).

Đồng Tháp họp khẩn sau khi ghi nhận 4 ca nhiễm mới

Cụ thể, đây là 4 trong số 164 Việt Kiều và du học sinh đang học tập và làm việc tại Anh đi chuyến bay VN0050 về Việt Nam mà tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận vào ngày 19/3. Trong số 164 người, không có ai quê ở Đồng Tháp.



Để phòng ngừa dịch bệnh lan trong cộng đồng, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 đã chỉ đạo cách ly 4 trường hợp tại bệnh viện Đa khoa Sa Đéc; các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, xét nghiệm, có hình thức cách ly phù hợp, tránh lây lan ra cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Y tế khẩn cấp thành lập Nhóm Kỹ thuật hỗ trợ bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tổ chức cách ly các trường hợp theo đúng quy định; tổ chức phun xịt, khử trùng khu vực ăn nghỉ, sinh hoạt của các trường hợp dương tính với COVID-19; tiếp tục sàng lọc các trường hợp tiếp xúc gần và truyền thông tránh gây hoang mang, lo sợ thái quá.

Chủ tịch tỉnh quyết định Chuyển trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp từ khu vực cách ly tập trung thành bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường. Trong đó huy động các lực lượng chuyên môn khu vực lân cận phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh còn chỉ đạo lập thêm khu cách ly tập trung ký túc xã tập trung ở phường 6, TP Cao Lãnh sẵn sàng phục vụ khi có nhu cầu.

Đã có 145 khách sạn trên cả nước đăng ký làm cơ sở cách ly dịch COVID-19

Theo VnExpress, theo thống kê của Tổng cục Du lịch đến chiều ngày 22/3, đã có 145 khách sạn trên toàn quốc đăng ký làm cơ sở cách ly phòng COVID-19. Những khách sạn được huy động làm nơi cách ly tập trung có chất lượng từ 2 – 5 sao; tập trung ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đồng Nai… Những cơ sở này đều cam kết niêm yết mức giá gồm phòng ngủ và các dịch vụ thiết yếu.

Tình hình dịch corona thế giới ngày 23/3

Tính đến đầu giờ sáng ngày 23/3, theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 14.512 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 329.924 ca nhiễm. So với ngày 22/3, số ca tử vong tăng 1.180 người, số ca nhiễm tăng người. Hiện đại dịch đã lan ra 192 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phía Trung Quốc cho biết, có 95.052 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 5.744 người so với ngày 22/3.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nước đã tiến hành phong tỏa, hạn chế đi lại để cản trở đà lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, Giám đốc CHương trình y tế khẩn cấp thuộc tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Michael Ryan cảnh báo việc chỉ ban hành lệnh phong tỏa thôi là chưa đủ.

Tình hình dịch ngoài Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp

Theo vị chuyên gia này, nếu không đi kèm với các biện pháp tăng cường y tế cộng đồng để dập dịch, dịch có nguy cơ bùng phát trở lại khi gỡ bỏ phong tỏa. Điều cần làm là tập trung tìm người bệnh, người mang virus và cách ly họ, tìm và cách ly những người tiếp xúc với họ. Nếu bây giờ chúng ta không áp dụng các biện pháp cách ly cộng đồng mạnh mẽ, khi những biện pháp hạn chế đi lại và phong tỏa được gỡ bỏ thì nguy cơ dịch bung phát là rất cao.

Trước tình hình dịch bệnh như trên, ngày 22/3 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kết hợp với Bộ Tài chính Mỹ hỗ trợ thanh khoản giúp các doanh nghiệp vượt qua 90-120 ngày tiếp theo, theo đài CNBC. Quy mô chương trình hỗ trợ tài chính này có thể lên đến 4.000 tỷ đồng.

Italia có thêm gần 800 người tử vong ngày 22/3

Nga Đỗ (t/h)