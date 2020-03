Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 24/3: Bến Tre cách ly 1.500 người vì bệnh nhân số 123

Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 24/3

Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã tăng lên con số 123 trường hợp. Trong đó 18 ca được chữa trị khỏi, những ca bệnh còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện toàn quốc.

Theo tin từ Bộ Y tế vào tối ngày 23/3, bệnh nhân số 123 là nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Bệnh nhân sống tại Sarawar - Malaysia được 3- 4 tháng nay.

Ngày 17/3, người này từ Malaysia sang Bandar Seri Begawa - Brunei, lên chuyến bay của hãng hàng không Royal Brunei Airlines số hiệu BI381, số ghế 27K tới sân bay Tân Sơn Nhất buổi trưa cùng ngày. Bệnh nhân về Bến Tre trên chuyến xe lúc 15h30 ngày 17/3 của nhà xe Công Tạo và được đón về nhà, tự cách ly.

Việt Nam đã ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19

Ngày 21/3, người này được lấy mẫu giám sát cho những người từ Malaysia về và chưa ghi nhân triệu chứng bệnh. Số người tiếp xúc khi cách ly tại nhà là 2 người và hiện chưa có dấu hiệu bệnh. Viện Pasteur TP HCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được chuyển cách ly y tế tại Trung tâm y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Liên quan đến bệnh nhân số 123, sau khi nắm bắt thông tin, UBND tỉnh Bến Tre đã phối hợp với ngành y tế địa phương đã họp khẩn đánh giá nguy cơ lây nhiễm bệnh. Sau buổi họp, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã quyết định chỉ đạo tổ chức cách ly 450 hộ dân tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại với tổng cộng 1.588 người. Việc cách ly thực hiện từ 13h chiều 23/3 đến 20/4.

Cách ly 243 người ở Bệnh viện Bạch Mai

Trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố. Tại đây, các quận, huyện đã báo cáo các ca dương tính, nghi nhiễm và tình hình cách ly các trường hợp F1, F2 trên địa bàn, chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết: quận đã cách ly, theo dõi 32 trường hợp F1, 178 trường hợp F2. Số người đến từ vùng dịch là 239. Ngoài ra, nơi đây có 3 ca nghi nhiễm trú tại các phường Kim Liên, Ô Chợ Dừa và Trung Phụng.

Về ca nhiễm là nhân viên y tế bệnh viện Bạch Mai, lãnh đạo quận cho biết, phía bệnh viện đã lập khu vực cách ly ở khu nhà 9 tầng và khu C4. Tại đây đang cách ly 243 trường hợp, trong đó khu nhà 9 tầng có 158 người.

Bên cạnh đó, bệnh viện Bạch Mai còn tạm dừng khám bệnh ở các khoa có người dương tính với COVID-19. Quận Đống Đa đang phối hợp với bệnh viện giám sát cổng bệnh viện, đo thân nhiệt và trai bị nước rửa tay. Các dịch vụ xe ôm, ăn uống, tang lễ trong bệnh viện tạm dừng, các cửa hàng ăn uống quanh bệnh viện đã được yêu cầu đóng cửa.

Diễn biến COVID-19 mới nhất từ Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh, 6 người tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 105 và 106) đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, Sức Khỏe của những người này bình thường. Bệnh nhân 105 và 106 có địa chỉ ở An Giang. Đây là hành khách trên chuyến bay từ từ Malaysia đến Cần Thơ vào sáng ngày 18/3. Sau khi nhập cảnh đã được cách ly tại khu cách ly tập trung tỉnh Trà Vinh.

Bến Tre cách ly 1.500 người vì liên quan đến bệnh nhân 123

Còn tại Đồng Tháp, trong ngày 23/3, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến phòng chống COVIUD-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, trụ sở làm việc được đặt tại Trường Quận sự tỉnh Đồng Tháp (Quốc lộ 80, xã Phú Đông, TP Sa Đéc). Bệnh viện này sẽ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu,c ách ly, điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Ở TP Cần Thơ, ngày 23/3, Chủ tịch UBND TP đã có ý kiến chỉ đạo về việc không tổ chức lễ hội, sự kiện tập trung trên 50 người, tạm dừng hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ ăn uống văn hóa công cộng từ 0h ngày 25/3.

Bộ Y tế Cảnh báo việc tự mua thuốc phòng COVID-19

Ông Nguyễn Tất Đạt – Phó Cục Quản lý dược ( Bộ Y tế ), đã ký văn bản gửi các Sở Y tế và các cơ sở bán lẻ thuốc toàn quốc về tình trạng mua thuốc điều trị sốt rét có chứa hoạt chất chloronquin/ hydroxycholoroquin để phòng Covid-19. Việc người dân tự ý mua thuốc có chứa hoạt chất chloronquin/hydroxycholoroquin để điều trị phòng COVID-19 có thể gây nguy hiểm tính mạng và một số tác dụng phụ nghiêm trọng.

Theo ông Đạt, thuốc chứa hoạt chất chloronquin/hydroxycholoroquin là thuốc kê đơn chỉ được sử dụng khi có chỉ định, theo dõi và hướng dẫn của bác sĩ để phfong ngừa điều trị sốt rét cấp tính, diệt amip ngoài ruột, điều trị viêm đa khớp dạng thấp lupuss ban đỏ, phản ứng Dị ứng với ánh sáng (da nhạy cảm với ánh sáng), chưa có chỉ định để điều trị COVID-19 do Bộ Y tế phê duyệt.

Ông Đạt khuyến cáo người dân: “Người dân tuyệt đối không mua, tích trữ và sử dụng thuốc chứa hoạt chất chloronquin/ hydroxycholoroquin để điều trị, dự phòng COVID-19”.

Xây dựng web “Việc làm Quốc gia” để giúp người dân ở nhà có thể tìm được việc làm

Tờ VOV đưa tin, tại cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với các đơn vị trực thuộc, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết: Bộ sẽ nghiên cứu để nâng cấp sàn giao dịch việc làm hiện có thành web “Việc làm Quốc gia” để giúp người dân ở nhà tìm được việc làm trước tác động của COVID-19.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung

Trước mắt, web sẽ nghiên cứu góp phần giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệm cho người lao động trong điều kiện tránh tụ tập đến các trung tâm dịch vụ việc làm để nộp hồ sơ; đồng thời tạo cơ hội việc làm cho người lao động trong lúc đang bị giãn việc, ngừng việc… do tác động của COVID-19.

Tình hình dịch corona thế giới ngày 23/3

Theo thống kê từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính tới 6h10 ngày 24/3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19) là 16.030. Tổng số ca nhiễm là 349.768. Có 96.665 ca chữa khỏi. Trung Quốc hiện có 81.093 ca nhiễm, trong đó 3.270 người đã tử vong. Số ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục hiện lên đến con số 12.760.

Cụ thể, Ý cao nhất với 6.077 ca, Tây Ban Nha xếp thứ hai với 2.182 ca, Iran xếp thứ ba với 1.872 ca.

Pháp 860 ca, Mỹ 401 ca (đã tính một ca tại đảo Guam – lãnh thổ hải ngoại của Mỹ), Anh 303 ca, Hà Lan 180 ca, Hàn Quốc 110 ca, Đức 86 ca, Thụy Sĩ 85 ca, Bỉ 75 ca, Nhật 53 ca, Indonesia 49 ca, Thổ Nhĩ Kỳ 37 ca, Philippines 33 ca, Brazil 25 ca, Thụy Điển 21 ca; San Marino - Canada 20 ca, Ai Cập 19 ca; Iraq - Hy Lạp 17 ca; Algeria 15 ca, Đan Mạch 13 ca, Malaysia 11 ca,

Áo (9); Na Uy – Úc – Ba Lan – Ecuador - Ấn Độ (7); Ireland-Pakistan - Hungary (6); Peru (5); Đặc khu Hong Kong – Argentina – Lebanon – Morocco – Burkina Faso (4); Romania – Panama – Bulgaria – CH Dominican – Tunisia - Ukraine (3); Singapore- Bahrain- Mexico – Đài Loan – Serbia – UAE – Costa Rica – Albania – CH Dân chủ Congo- Bangladesh (2).

Ý đang căng mình đối phó với dịch bệnh

Các nước có một ca tử vong: Israel – CH Czech – Thái Lan – Chile – Phần Lan- Nga – Slovenia- Croatia-Colombia – Lithuania - Bắc Macedonia – Andorra – Moldova – Bosnia and Herzegovina – Azerbaijan – Cuba- Afghanistan- Nigeria – Puerto Rico – Ghana – Paraguay – Mauritius – Guatemala – Jamaica – Montenegro – Guyana – Gabon- Sudan.

Tại Ý, nhiều bác sĩ qua đời vì dịch bệnh. Đã có 19/23 bác sĩ qua đời khi đang chống dịch tại vùng Lombardy (miền bắc nước Ý). 4 bác sĩ còn lại đang làm việc ở vùng Naples (miền nam nước Ý), Emilia Romagna (miền bắc Ý) và Marche (miền trung nước Ý).

Ngày 23/3, Ý ghi nhận 601 ca tử vong và 4.789 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm tại nước này lên thành 6.077 và 63.927.

Tại Mỹ, Tổng y sĩ Jerome Adams đã đưa ra một thông điệp ảm đạm cho Mỹ khi trả lời kênh NBC hôm 23/3: “Tôi muốn người Mỹ hiểu rằng – tuần này, tình hình sẽ tồi tệ hơn. Đây là cách virus lây lan. Vì vậy, chúng tôi thật sự thật sự cần mọi người ở nhà. Tôi nghĩ rằng có nhiều người đang làm đúng nhưng thật không may cũng có nhiều người lại không nghĩ điều này có thể xảy ra với họ”.

Còn tại Nga, ngày 23/3, nhà chức trách Moscow đã yêu cầu từ ngày 26/3 đến 14/3, những người trên 65 tuổi hoặc những ai mắc bệnh mãi tính sẽ ở nhà. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, yêu cầu này không áp dụng với tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã 67 tuổi. Tại Nga đã ghi nhận 438 ca nhiễm COVID-19 và chưa có trường hợp tử vong.

Nghiêm cấm bán thuốc sốt rét không toa để điều trị, dự phòng COVID-19

