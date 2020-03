Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 25/3: Nội Bài sản xuất được buồng khử khuẩn toàn thân

Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 25/3

Tối ngày 24/3, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm 11 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca liên quan đến quán bar Buddha ở quận 2. TP Hồ Chí Minh. Đó là nơi có bệnh nhân là phi công người Anh của Vietnam Airlines.

Như vậy, tính đến sáng ngày 25/3, Việt Nam có tổng số 134 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 18 ca được chữa khỏi, các ca bệnh còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Việt Nam ghi nhận 134 ca nhiễm COVID-19

Tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 46 bệnh nhân đang điều trị COVID-19. Trong đó có 34 người Việt. Ngoài ra còn có 348 trường hợp nghi ngờ (có dấu hiệu ho, sốt) đang được sàng lọc. Trong 1 tuần qua, có 3 bệnh nhân điều trị tại đây diễn biến bệnh nặng hơn, 42 trường hợp có biểu hiện viêm phổi , nhẹ, chủ yếu ho, sốt.

Hiện 3 ca bệnh nặng đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Trong đó, bệnh nhân nữ 64 tuổi, ngày 23/3 vẫn duy trì chạy tim phổi nhân tạo và thở máy. Hiện chỉ số sinh tồn của bệnh nhân này ổn định, tình trạng suy tạng ổn định hơn, chế độ thở máy có giảm hơn so với những ngày trước đó. Song bệnh nhân đang trong tình trạng nặng.

Hiện cả 3 bệnh nhân chuyển biến nặng đã kết thúc liệu trình lọc máu. Các bệnh nhân được theo sát, nếu có bất thường sẽ được hội chẩn chuyên môn.

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau khi điều trị tại bệnh viện Bạch Mai

Như báo Người lao động đưa tin, trong số 11 bệnh nhân được xác định nhiễm COVID-19 mới trong tối qua, có trường hợp bệnh nhân 133 phát hiện bệnh sau thời gian điều trị tại bệnh viện Bạch Mai và trở về địa phương ít ngày. Bệnh nhân này là nữ, 66 tuổi, ở địa chỉ Tân Phong (Lai Châu).

Bệnh nhân này khám bệnh trong tháng 3 ở bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 22/3 thì trở về nhà, trên đường đi có dấu hiệu sốt. Ngày 23/3, bệnh nhân này được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 24/3, có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, tình trạng Sức Khỏe ổn định.

Lai Châu sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh

Trước đó, ngày 20/3, Bộ Y tế xác nhận 2 nữ điều dưỡng ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc bệnh viện Bạch Mai nhiễm COVID-19, đó là bệnh nhân 86 và 87. Sau đó, bệnh viện Bạch Mai đã lập danh sách những người tiếp xúc với 2 bệnh nhân này. Trong số này, người con gái nữ bệnh nhân 86 là bệnh nhân 107 (25 tuổi ở quận Thanh Xuân) đã được phát hiện mắc Covid-19.

Hiện toàn bộ 150 cán bộ nhân viên của Trung tâm Bệnh nhiệt đới đang được cách ly, trung tâm tạm đóng cửa. Số bệnh nhân điều trị nội trú tại đây được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Chính phủ cùng các địa phương đã ban hành hàng loạt quyết sách, chỉ đạo quyết liệt

Theo Bộ Y tế , Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn 3 của cuộc chiến phòng chống COVID-19 khi có những thay đổi về nguồn bệnh – 3 cán bộ y tế nhiễm COVID-19. Trong đó có 1 ca lây chéo trực tiếp khi điều trị cho người bệnh ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trong ngày 24/3, TP Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ đạo khẩn chưa từng có tiền lệ của thành phố: Tạm ngường hoạt động giải trí trên địa bàn trong thời gian dịch. Các khu vui chơi giải trí, quán bia, nhà hàng (công suất 30 người trở lên), các câu lạc bộ bia, thể hình, cơ sở làm đẹp phải ngừng hoạt động từ 18h ngày 24/3 đến hết ngày 31/3. Ngay lập tức gần như nhiều nhà hàng, quán bia, quán ăn… đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo này.

Chỉ đạo cứng rắn của TP Hồ Chỉ Minh chỉ sau chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23/3. Thủ tướng yêu cầu tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết để hạn chế việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh các mặt hàng dịch vụ thiết yếu. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động tập trung đông người.

Chỉ thị này cũng được thực hiện ở nhiều địa phương khác như Hà Nội, Bình Thuận… song ở mức độ thấp hơn. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định đóng cửa tất cả các di tích lịch sử, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar đến hết tháng 3. Đồng thời khuyến khích người dân nên ở nhà, hạn chế ra đường.

Sân bay Nội Bài Sản xuất buồng khử khuẩn toàn thân

Ngày 24/3, sân bay Nội Bài đã chính thức đưa vào sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân tại Nhà điều hành Cảng HKQT Nội Bài. Từ việc lên ý tưởng tới hoàn thành lắp đặt buồng khử khuẩn toàn thân được nhóm kỹ sư trẻ của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật hàng không Nội Bài thực hiện trong vòng 3 ngày.

Buồng khử khuẩn ở sân bay Nội Bài

Buồng khử khuẩn toàn thân sử dụng dung dịch muối ion dạng phun sương mịn trong kín, khi có người vào thiết bị sẽ cảm biến quang kích hoạt phun sương tự động trong buồng 30 giây mỗi lần. Phun sương 360 độ đảm bảo dạng dung dịch phun sương kín toàn thân, giúp khử khuẩn tối đa, nhanh chóng và an toàn. Dung dịch muối ion dùng để phun diệt khuẩn là loại đã được kiểm định, được Bộ Y tế khuyên dùng nên có tác dụng diệt khuẩn tốt.

Tình hình dịch corona thế giới ngày 25/3

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận, tính đến đầu giờ sáng ngày 25/3, trên thế giới có 17.699 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19 ), 385.652 ca nhiễm. So với ngày 24/3 số ca tử vong tăng 830 người, số ca nhiễm tăng 6.725 người. Hiện dịch bệnh đã lan ra 197 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tại Trung Quốc, đã có 99.131 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, không tăng so với ngày 24/3.

Tịa Italy ngày 24/3 thông báo có 743 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong vì virus corona ở nước này lên tới 6.820. Với số ca tử vong như trên, Ý đã cao hơn gấp đôi Trung Quốc đại lục.

Số người chết vì COVID-19 ở Ý trong vòng 24h đã tăng 743 trường hợp, cao thứ 2 kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Như vậy, sau 2 ngày số ca tử vong giảm, Ý lại tiếp tục chứng kiến sự tăng trở lại.

Số ca nhiễm ở Mỹ đang tăng nhanh đến mức chóng mặt

Tính đến thời điểm hiện trại số ca nhiễm ở Mỹ đã tăng gấp 10 lần trong một tuần. Tại Mỹ, hơn 50.206 người đã được xác nhận nhiễm Covid-19 vào chiều 24/3. Ít nhất 600 người cũng tử vong tại Mỹ do nhiễm virus, theo Đại học Johns Hopkins.

Tuy nhiên, số ca nhiễm ở Mỹ thực tế có khả năng cao hơn nhiều, các quan chức nước này thừa nhận. Việc xét nghiệm ở Mỹ chậm trễ và nhiều tiêu chí chẩn đoán hạn chế được đưa ra để giới hạn số lượng những người có thể được xét nghiệm.

Trước tình hình trên, Tổng thống Trump đã kích hoạt đạo luật thời chiến. Trả lời trên CNN, ông đưa ra để giới hạn số lượng những người có thể được xét nghiệm. cho biết: “Chính phủ sẽ chính thức thực thi Đạo luật sản xuất quốc phòng (DPA) để bảo đảm có được các thiết bị y tế và thiết bị bảo vệ cần thiết để ngăn sự lây lan của COVID-19”.

Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ấn Độ đã chính thức ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc. Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực vào 0 giờ ngày 25/3 theo giờ địa phương. Mọi người dân Ấn Độ được yêu cầu ở nhà, bao gồm cả Thủ tướng. Ông Modi cảnh báo hành vi lẻn ra khỏi nhà sẽ bị nghiêm trị, dù không nói rõ mức phạt như thế nào.

Your browser does not support HTML5 video.

Thanh niên châu Âu và Mỹ mở tiệc dù dịch Corona, ho vào người già để đùa cợt

Nga Đỗ (t/h)