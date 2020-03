Phòng dịch COVID-19: Hành khách trên 7 chuyến bay này cần liên hệ gấp với cơ quan y tế

Sáng 25/3, Bộ Y tế tiếp tục thông báo xác định thêm các chuyến bay có người nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona ( COVID-19 ). Cụ thể:

- Chuyến bay EK364 của Emirates từ Dubai đến TP Hồ Chí Minh ngày 15/3/2020 (nối từ chuyến EK30 của Emirates từ London đến Dubai);

- Chuyến bay SU290 của Aeroflot từ Moskva đến Hà Nội ngày 15/3/2020;

- Chuyến bay TG560 của Thai Airways từ Bangkok đến Hà Nội ngày 15/3/2020 (nối chuyến từ London);

- Chuyến bay BI 381 của Royal Brunei Airlines từ Brunei đến TP Hồ Chí Minh ngày 17/3/2020 (nối chuyến từ Malaysia);

- Chuyến bay EK392 của Emirates từ Dubai đến TP Hồ Chí Minh ngày 19/3/2020 (nối từ chuyến EK4 của Emirates từ London đến Dubai);

- Chuyến bay NH831 của All Nippon Airways (ANA) từ Nhật Bản đến TP Hồ Chí Minh ngày 19/3/2020 (nối chuyến từ Mỹ);

- Chuyến bay JL751 của Japan Airlines từ Tokyo đến Hà Nội ngày 20/3/2020.

Đây là lần thứ 7 Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn tìm hành khách trên nhiều chuyến bay có hành khách nhiễm COVId-19. Đến thời điểm này đã xác định được 28 chuyến bay có người bệnh mắc COVID-19.



21 chuyến bay được thông báo trước đó:

