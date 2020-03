Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 26/3: 148 ca nhiễm – Nội Bài tạm dừng đón người Việt

Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 26/3

Sáng sớm ngày 26/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 7 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 148 trường hợp. Trong số những ca bệnh này có trường hợp được ghi nhận có thời gian sống trong cộng đồng. Cụ thể:

Bệnh nhân 142: nam, 26 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, là du học sinh ở Mỹ về.

Bệnh nhân 143: là nữ, 58 tuổi, quốc tịch Nam Phi (địa chỉ: phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM).

Bệnh nhân 144: là nam, quốc tịch Việt Nam, 22 tuổi (trú tại phường 14, quận Phú Nhuận, TP HCM).

Việt Nam đã ghi nhận 148 ca dương tính với COVID-19

Bệnh nhân 145: là nam, quốc tịch Việt Nam, 34 tuổi (trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM), nghề nghiệp là thợ làm móng.

Bệnh nhân 146: là nữ, 17 tuổi, địa chỉ ở: xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Bệnh nhân 147: là nam, 19 tuổi (địa chỉ ở: Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội). Bệnh nhân là du học sinh từ Anh về.

Bệnh nhân 148: là nam, 58 tuổi, quốc tịch Pháp (địa chỉ: ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Bệnh nhân là du khách từ Pháp đến Việt Nam ngày 12/3.

Trước tình trạng có một số ca bệnh trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo:

1. Người dân không ra đường, nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian.

2. Thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài) từ 8-3 đến nay không thực hiện cách ly.

3. Các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí ; xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

Sau Tân Sơn Nhất, Nội Bài tạm dừng đón người Việt hồi hương

Bộ Giao thông vận tải vừa gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các hãng bay tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về sân bay Nội Bài trong vòng 6 ngày (kể từ 26/3 đến 31/3). Cục hàng không có nhiệm vụ thông báo đến các hãng bay thực hiện chỉ thị này. Biện pháp này được đưa ra khi cách ly ở Hà Nội hiện đã quá tải và không còn khả năng tiếp nhận thêm công dân.

Trước đó, các khu cách ly ở TP Hồ Chí Minh đã hết khả năng tiếp nhận. Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu các hãng hàng không ngừng chở công dân Việt Nam về từ sân bay Tân Sơn Nhất từ 25/3 đến 31/3.

Trong ngày 25/3, các hãng hàng không Việt Nam tạm dừng khai thác toàn bộ đường bay quốc tế do ảnh hưởng của COVID-19.

Chủ tịch TP Hà Nội: Cửa an toàn đã hẹp lại

Chiều ngày 25/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) của TP Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Kết luận buổi họp, chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, hiện nay tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, đã bắt đầu có những ổ dịch bùng phát, tình hình dịch ở Bệnh viện Bạch Mai cũng đang hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng càng lớn hơn.

Hơn nữa, kể từ 10/3 đến nay, người Việt ở nước ngoài về nhiều. Trong số những trường hợp xét nghiệm thì có đến 4 ca dương tính. Nếu xác định nếu tỉ lệ này thì hiện có ít nhất từ 8 đến 20 người dương tính, chưa kể những trường hợp chưa được lấy mẫu. Còn nếu tính theo tỉ lệ lây nhiễm trung bình trên thế giới thì trên địa bàn TP đang có thể có hơn 20 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn TP.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp chiều 25/3

Ông Nguyễn Đức Chung đánh giá, hiện nay nguy cơ lây nhiễm đã cao hơn, cửa an toàn đã hẹp hơn, nguy cơ trên địa bàn TP Hà Nội có những ổ dịch bệnh có tính chất phức tpaj hơn. Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng lớn hơn do người ân không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, nhiều người vẫn đi lễ đầu tháng, vẫn tập trung ở nơi đông người như quán xá, quán cà phê…

Hà Nội tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, nếu không có việc gì cần thiết thì ở nhà, giữ khoảng cách an toàn từ 2 – 3 mét. TP Sẽ hạn chế xuống còn 20% xe buýt công động, chủ yếu phục vụ công chức, viên chức đi làm, người dân không nên sử dụng xe công cộng thời điểm này.

Tình hình dịch bệnh tại bệnh viện Bạch Mai

Trong buổi họp chiều qua, đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng đã có thông tin về tình hình dịch bệnh ở bệnh viện Bạch Mai. Ông Chung thông tin về ca nhiễm 86 và 87 là 2 điều dưỡng bệnh viện. Tại đó đã pahst sinh thêm 1 trường hợp mới được kết luận là bệnh nhân 133. Dù chưa biết nguồn lây nhiễm từ đâu nhưng đã vào khoa điều trị Thần kinh bệnh viện Bạch Mai. Đến nay, bệnh viện đã lấy mẫu y tế của khoa Thần kinh, khoa Tim mạch, bệnh viện Nhiệt đới đã xét nghiệm.

Hơn 150 y, bác sĩ ở khoa Tim mạch đã cho kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính, nhưng trong số các bệnh bệnh ở Khoa Thần kinh đã phát hiện 1 bệnh nhân 88 tuổi ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên dương tính với COVID-19. Bệnh nhân này nằm cùng phòng với bệnh nhân COVID-19 thứ 133. Một người khác là con dâu của bệnh nhân ngày ở Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội đến thăm, cũng đã dương tính với COVID-19.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Chung cũng cho hay Bệnh viện Bạch Mai đã có 5 trường hợp dương tính. Bệnh viện này có đầy đủ các yếu tố: Dưỡng lão, bệnh nhân nặng, đông người qua lại… có nguy cơ cao trở thành ổ dịch.

Tình dịch dịch bệnh ở bệnh viện Bạch Mai đang diễn biến phức tạp

"Tôi đã trao đổi với Giám đốc bệnh viện, nếu trước kia, mỗi ngày bệnh viện có 6.000 đến 8.000 người qua lại, thì những ngày qua đã giảm 50%. Điều này nghĩa là vẫn còn 3.000 đến 3.500 người qua lại bệnh viện. Cần thông tin rộng rãi các trường hợp này để người dân cảnh giác. Những người từ ngày 10 ngày vừa qua đến nay, bất cứ trường hợp nào phải báo với cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm, tự cách ly tại nhà, các địa phương phải giám sát chặt. Bệnh viện Bạch Mai phải nâng một mức cảnh báo so với mức hiện nay của bệnh viện đang thực hiện, quận hỗ trợ bảo vệ vòng ngoài" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo.

Những chế tài xử phạt liên quan đến COVID-19 mà người dân cần biết

Chiều ngày 25/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh taaij TP Hồ Chí Minh đã công bố những quy định xử phat liên quan đến COVID-19. Theo đó, mọi người dân phải hết sức lưu ý cần thiết để khỏi phiền phức với những biện pháp chế tài trong mùa dịch dịch COVID-19 này.

Cụ thể, hành vi từ chối nhận người bệnh vào cơ sở y tế sẽ bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực đang cách ly:

- Từ chối tiếp nhận người bệnh vào cơ sở y tế: Phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Đối với hành vi từ chối tiếp nhận người macws bệnh truyền nhiễm A (COVID-19) và cơ sở y tế, chữa bệnh. Căn cứ pháp lý: khoản 5 Điều 9 Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

- Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực đang cách ly: Phạt 20 triệu đến 30 triệu đồng. Đối với hành vi đưa người, phương tiện không có nhiễm vụ mà ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Căn cứ pháp lý khoản 6 Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Tình hình dịch corona thế giới ngày 26/3

Tính đến 7h ngày 26/3, theo thống kê toàn thế giới có 20.075 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 430.770 ca nhiễm. Như vậy, so với số liệu tối 25-3, số ca tử vong tăng 830 người, số ca nhiễm tăng 6.432 người.

Còn theo tờ South China Morning Post cũng cho biết có 102.131 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 1.041 trường hợp so với tối 25/3. Như vậy đã có 94 quốc gia, vùng lãnh thổ có người chết vì dịch bệnh này./ Trong đó có 5 nước có số người chết vượt trên 1.000 trường hợp là Ý (7.503 ca), Tây Ban Nha (3.434 ca), Trung Quốc (3.281 ca), Iran (2.077 ca) và Pháp (1.100 ca).

Your browser does not support HTML5 video.

Tối 25/3, Việt Nam cũng ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới

Nga Đỗ (t/h)