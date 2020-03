Tình hình COVID-19 tại Việt Nam ngày 27/3: 5 người mắc mới, 3 ca được xuất viện

Diễn biến mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã điều trị thành công cho 3 ca bệnh mắc COVID-19. Đó là 2 bệnh nhân người Anh là bệnh nhân thứ 22 và 23 được công bố mắc bệnh ngày 8/3.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân thứ 35 là nữ nhân viên Điện máy Xanh, được xác nhận mắc bệnh ngày 10/3, bệnh nhân này bị lây nhiễm trong khi tư vấn bán hàng cho 2 bệnh nhân 22 và 23. Phía bệnh viện cho biết cả ba bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 3 lần và sẽ được xuất viện trong ngày 27/3.



Cả nước có 153 ca mắc COVID



Tính đến sáng 27/3, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 153. Trong số này có 5 ca mới nhất được công bố chiều tối 26/3 gồm:

là nam, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là lao động tự do tại Bang Hessen - CHLB Đức. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Ngày 25/3, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh ngày 25/3 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân cùng mẹ và 2 người ở cùng phòng đã được chuyển đến Bệnh viện số 2 TP Hạ Long để điều trị và theo dõi Sức Khỏe

BN150 là nam, quốc tịch Việt Nam, 55 tuổi, trú tại phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 13/3/2020, bệnh nhân cùng vợ từ Hoa Kỳ về Việt Nam, có quá cảnh tại Đài Loan - Trung Quốc trên chuyến bay của hãng hàng không EVA Air, số hiệu BR395, số ghế 2D, 2K.



Sau khi nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bệnh nhân về nhà và từ ngày 14-18/3/2020 có đi tới nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Ngày 18/3 bệnh nhân đi khám tại Family Medical (số 34, Lê Duẩn) sau đó được tư vấn khám Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM, được chuyển cách ly tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Đến ngày 23/3, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng và lấy mẫu xét nghiệm, được tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.



BN151 là nữ, quốc tịch Brazil, 45 tuổi, trú tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, có 2 chi nhánh ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM.

Bệnh nhân là đồng nghiệp, tiếp xúc gần với BN124. Ngày 23/3, bệnh nhân được được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Khu C - Trường thiếu sinh quân, huyện Củ Chi.



BN152 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 27 tuổi, trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là chị gái sống cùng nhà với BN127 (nam nhân viên quán Bar Buddha). Người chị gái này làm việc tại công ty Formica - tầng 3, tòa nhà 414 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM.



Ngày 20/3, khi biết tin quán Bar Buddha - nơi em trai làm việc có ca bệnh COVID-19, bệnh nhân nghỉ làm, tự cách ly tại nhà và được Trạm Y tế phường tiếp cận, theo dõi. Ngày 23/3, bệnh nhân được lấy mẫu, chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ. Công ty nơi bệnh nhân làm việc tạm ngưng hoạt động.



BN153 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 60 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Bệnh nhân sang Australia thăm người thân và trở về Việt Nam ngày 21/3/2020. Sau nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ở chung phòng với ca số 143 và 02 người khác. Ngày 23/3 sau khi xác định ca số 143 mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân và 02 người bạn chung phòng được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi và lấy mẫu.

Bộ Y tế công bố Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 phiên bản lần thứ 3 theo Quyết định số 1344 ngày 25/3. Trong hướng dẫn lần này có nhiều điểm mới:Bộ Y tế thay đổi về định nghĩa ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 gồm:Người bệnh có một hoặc nhiều yếu tố như sốt, viêm đường hô hấp cấp tính, không lý giải được bằng các căn nguyên khác, có tiền sử liên quan đến từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.



Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.



Vùng dịch tễ được xác định là những quốc gia, vùng lãnh thổ có ghi nhận ca mắc COVID-19 lây truyền nội địa, hoặc nơi có ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam.

Về phác đồ điều trị, Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh theo dõi sát bệnh nhân trong ngày thứ 7-10 của bệnh (sử dụng các dấu hiệu lâm sàng, các thang điểm cảnh báo sớm, theo dõi tiến triển hàng ngày của X-quang phổi) để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng, tiến triển nặng của bệnh. Bởi theo các báo cáo trên y văn cũng như thực tế các ca bệnh nặng trong nước thời gian qua, đa số đều diễn biến nặng nhanh trong khoảng thời gian này.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19