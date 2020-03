Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 28/3: Đã điều trị khỏi cho 20 ca nhiễm COVID-19

Tình hình dịch corona tại Việt Nam ngày 28/3

6h30 sáng nay (28/3), Bộ Y tế công bố thêm 6 ca nhiễm mới, trong đó có 2 ca nhiễm liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai . Như vậy, tính đến hiện tại, Việt Nam ghi nhận 169 ca nhiễm COVID-19. Cụ thể:

Bệnh nhân 164: 23 tuổi, địa chỉ Rạch Giá, Kiên Giang. Đây là du học sinh ở Anh, về Việt Nam ngày 3/3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 22K), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn.

Bệnh nhân 165: nam, 58 tuổi, trú tại Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Bệnh nhân từ Anh về Việt Nam ngày 23/3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 41C), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn.

Việt Nam đã ghi nhận 169 ca nhiễm COVID-19 tính đến sáng 28/3

Bệnh nhân 166: nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang. Bệnh nhân sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20/3 trên trên chuyến bay mang số hiệu TG564 của Thai Airways (ghế 40B).

Bệnh nhân 167: nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, lưu trú ở khách sạn tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Đây là khách du lịch sang Việt Nam cùng bạn. Ngày 7/3, bệnh nhân và bạn đến Hà Nội trên chuyến bay số hiệu QR0976 (ghế 37K và 37J), nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 8/3. Bệnh nhân này có lịch trình di chuyển dày đặc ở 5 tỉnh trong vòng 17 ngày.

Bệnh nhân số 168 và 169: nữ, 49 tuổi, nhân viên cung cấp nước sôi của bệnh viện Bạch Mai.

Đã điều trị khỏi cho 20 ca nhiễm COVID-19

Theo tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 20 trường hợp nhiễm COVID-19 . Trong đó, 16 người đang ở giai đoạn 1 (từ ngày 23/1 đến ngày 13/2); 04 bệnh nhân (BN18, BN22, BN23, BN35) ở giai đoạn 2 (tính từ ngày 6/3 đến 26/3).

Trước đó, bệnh nhân số 18 đã được bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình điều trị khỏi. Sau đó di chuyển về bệnh viện Thái Bình tiếp tục theo dõi. Đến nay, bệnh nhân đã xuất hiện, Sức Khỏe bình thường.

Tin tức nhất về ổ dịch ở bệnh viện Bạch Mai

Sáng nay, bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 2 ca nhiễm mới là bệnh nhân 168 và bệnh nhân 169. Hai người này đều là nhân viên cung cấp nước sôi của bệnh viện. Ngay sau khi nhận tin tức này, phía bệnh viện đã tiến hành cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần, tiến hành khửa khuẩn khu nhà ăn.

Về tình hình ổ dịch ở đây, phía bệnh viện Bạch Mai cho biết, khả năng nguồn lây nhiễm tại đây là từ bên ngoài vào, liên quan đến nhóm người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Dịch bệnh tại bệnh viện Bạch Mai đang diễn biến phức tạp

Tính đến ngày 27/3, bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm gần 5.000 mẫu gồm tất cả nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Kết quả phát hiện 2 ca nhiễm là 168 và 169. Riêng với 3 khoa phát hiện có người mắc Covid-19 gồm: Khoa thần kinh đã tiến hành xét nghiệm hết tất cả không có nhân viên nào bị nhiễm; toàn bộ 134 nhân viên tại Trung tâm nhiệt đới Bạch Mai có liên quan đến BN 87, BN87 và Khoa tim mạch C4 cũng cho kết quả cả âm tính.

Bệnh viện Bạch Mai đang tiến hành các biện pháp kiểm soát, tạm dừng tiếp đón bệnh nhân và thực hiện việc ách ly toàn bệnh viện để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.



Hà Nội công bố danh mục cửa hàng được mở cửa thời COVID-19

Mởi đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cần tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, một số cửa hàng, kinh doanh như mặt hàng sau sẽ được mở cửa:

- Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ);

- Trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện);

- Chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô);

- Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ);

- Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây;

- Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh;

- Dịch vụ khám chữa bệnh;

- Dịch vụ ngân hàng;

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt.

TP Hồ Chí Minh đến từng nhà xét nghiệm COVID-19 nếu có người nhập cảnh

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có công văn hỏa tốc yêu cầu rà soát, nhập cảnh và thực hiện xét nghiệm tìm bệnh nhân COVID-19 đối với tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/3. Sở đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các quận, huyện thành lập các tổ công tác gồm công an xã, phường, nhân viên y tế, tổ trưởng dân phố, Hội Chữ thập đỏ…

Tổ đến từng nhà, cơ sở lưu trú rà soát và lập danh sách người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 8/3 đến nay đang cư trú, lưu trú trên địa bàn để yêu cầu cách ly tại nhà, khai báo y tế (nếu chưa thực hiện) và cập nhật tình hình sức khỏe.

TP Hồ Chí Minh sẽ đến từng nhà để xét nghiệm COVID-19 với người nhập cảnh

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc có liên quan phối hợp, hỗ trợ y tế địa phương tổ chức tốt việc lấy mẫu xét nghiệm. Trung tâm y tế quận, huyện rà soát, tập trung số liệu và lập danh sách những người chưa được xét nghiệm gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh làm căn cứ lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, Sở Y tế TP chỉ đạo khẩn trương lập kế hoạch và tập trung mọi nguồn lực các đơn vị y tế TP để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm (ưu tiên những trường hợp nhập cảnh trong vòng 14 ngày qua).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tổng hợp số liệu người nhập cảnh từ ngày 8/3 đã xác minh đang cư trú, lưu trú thông qua khai báo y tế điện tử và bản giấy chuyển cho trung tâm y tế quận, huyện tiến hành điều tra, xác minh.

Từ ngày 28/3, buýt Hà Nội tạm ngừng hoạt động

Chiều ngày 27/3, Tổng công ty Vận tải Hà Nội thông báo chính thức về việc tạm ngưng các tuyến xe buýt ở Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 28/3 đến 15/4.

Trước đó, đơn vị này đã đưa ra thông báo về việc điều chỉnh giảm tần suất hoạt động các tuyến xe buýt từ ngày 27/3. Đến chiều cùng ngày, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tạm ngưng mọi hoạt động xe buýt trên địa bàn TP. Ngoài ra, ông Chung cũng yêu cầu các hang taxi, xe hợp đồng khi hoạt động không dùng điều hòa, hạ kính, bắt buộc tài xế, hành khách phải đeo khẩu trang, tiến hành khử khuẩn trước và sau khi đón, trả khác.

Cùng ngày, Sở GTVT TP HCM cũng ra thông báo, từ 0h ngày 28/3, tạm ngưng hoạt động 54 tuyến buýt trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 27 tuyến không trợ giá kết nối TP đến các tỉnh, gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu; 9 tuyến không trợ giá nội đô và 18 tuyến vắng khách.



Sở GTVT TP HCM cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định giảm 60% số chuyến theo biểu đồ chạy từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thnafh phố trực thuộc trung ương…

Trong ngày 27,28, Việt Nam liên tục ghi nhận ca nhiễm mới

Nga Đỗ (t/h)