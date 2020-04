12 ngày liên tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, còn 48 ca bệnh đang điều trị

Theo bản tin lúc 6h00 ngày 28/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã 12 ngày liên tục Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng số bệnh nhân COVID-19 cả nước là 270, trong đó 130 ca nhiễm nhập cảnh từ bên ngoài được cách ly ngay khi về nước.

Trong số 48 ca đang điều trị tại các bệnh viện, có 8 ca kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 6 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 323.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.459.

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 36.684.



Về tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân COVID-19 nặng đang có nhiều dấu hiệu tiến triển lâm sàng.

Phi công người Anh (BN91) điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM dù đang nặng nhưng đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính liên tiếp với virus SARS-CoV-2. Siêu âm tim phổi co bóp tốt.

Hai bệnh nhân nặng còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đang tập cai máy thở. BN 19 đang tập phục hồi chức năng, giao tiếp tốt hơn, tình trạng oxy hoá máu đã cải thiện, huyết áp ổn định, tri giác tốt.



BN161, tim mạch bình thường, huyết áp bình thường, chỉ điểm nhiễm trùng giảm so với ngày trước đó, bệnh nhân hiện không có biểu hiện xuất huyết; thông khí 2 bên rõ, phổi tiến triển tốt.



Liên quan đến tình hình sức khỏe 8 bệnh nhân COVID-19 tái dương tính. Đến chiều 27/4, có 3 bệnh nhân xét nghiệm âm tính trở lại. Đó là các bệnh nhân 52, bệnh nhân 149 (ở Quảng Ninh) và bệnh nhân 36 (ở Bình Thuận).

