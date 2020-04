Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 3/4: Thêm 6 ca bệnh mới, 6 người được công bố khỏi bệnh

Trong số 6 ca bệnh mới được Bộ Y tế công bố sáng 3/4, có 5 trường hợp từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng; 1 trường hợp là nhân viên công ty Trường Sinh.

Bệnh nhân 228 là nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3.Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, tỉnh Ninh Bình.

3 trong số 6 ca mắc mới được điều trị tại BV đa khoa tỉnh Ninh Bình

Bệnh nhân 229 là nữ, 30 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân 230 là nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân từ nước ngoài về, nhập cảnh ngày 20/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Lữ đoàn 241, tỉnh Ninh Bình và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân 232 là nam, 67 tuổi, có địa chỉ tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 233 là nữ, 24 tuổi, có địa chỉ tại Diễn Châu, Nghệ An. Bệnh nhân từ nước ngoài về trên chuyến bay SU290, nhập cảnh ngày 27/3. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly của tỉnh Vĩnh Phúc và lấy mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến sáng 3/4, Việt Nam ghi nhận 233 ca mắc COVID-19. Trong số này, có 43 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, có 2 tâm dịch là khoa Thần kinh và căng tin bệnh viện do Công ty Trường Sinh phụ trách. Riêng tại Công ty Trường Sinh đã phát hiện 27 nhân viên dương tính với SARS-CoV-2.



Tính đến sáng 3/4, cả nước đã có 75 người bệnh được chữa khỏi, trong đó có 16 trường hợp đã xuất viện từ đợt dịch đầu tiên.



Hiện còn 158 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 21 cơ sở y tế. Đa số đều có sức khoẻ ổn định.

11 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ được công bố khỏi bệnh chiều 2/4



Dự kiến trong ngày 3/4, ít nhất 6 bệnh nhân ở Bình Thuận sẽ được công nhận khỏi bệnh. Theo TS Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, 7/9 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Do đó những bệnh nhân này đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh.



Tuy nhiên, trong số này có một phụ nữ có con cũng mắc bệnh nhưng chưa được điều trị khỏi, nên xin ở lại cùng con cho đến khi con khỏi bệnh.

Do đó tỉnh này dự kiến sẽ cho 6 bệnh nhân được chuyển đến cơ sở cách ly để tiếp tục theo dõi Sức Khỏe trong 14 ngày tới.

Trước đó, ngày 2/4, cả nước đã có 12 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh bao gồm 11 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đớt TƯ và 1 bệnh nhi 11 tuổi điều trị tại Hải Dương.

