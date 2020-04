Sáng 30/4: Tròn 14 ngày Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 30/4, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Tính đến thời điểm hiện tại, đã tròn 14 ngày nước ta không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng mới. Tổng số ca nhiễm đến 6h ngày 30/4 là 270 người, trong đó có 130 ca nhiễm được cách ly sau khi nhập cảnh, 219 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh/ xuất viện.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly) là 34.836, trong đó gồm 316 người đang cách ly tập trung tại Bệnh viện , 6.700 người đang cách ly ở những cơ sở khác và 27.820 người đang tự cách ly tại nhà. Có 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 , có 4 ca xét nghiệm âm tính từ 2 lần trở lên với virus.

Hiện Việt Nam còn 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng là BN19, BN91 và BN161, 2 trong số 3 người sắp được cai máy thở, đang tập phục hồi chức năng.

- BN19 đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hội đồng chuyên môn nhận định bệnh nhân đã vượt qua những giai đoạn khó khăn, tiên lượng tốt. BN đang được tăng cường dinh dưỡng, tập phục hồi chức năng, cai máy thở, hy vọng sẽ sở được ra khỏi khoa Hồi sức tích cực (ICU) trong tuần tới.

- BN 161 (88 tuổi) bị tai biến đang được điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Các bác sĩ đang từng bước cai thở máy, chăm sóc hô hấp, kết hợp phục hồi chức năng và tăng cường dinh dưỡng.

- BN91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh, vẫn trong tình trạng nặng. BN được mở nội khí khản, sử dục ECMO và thở máy. Hội đồng chuyên môn đã thảo luận về tất cả các giải phát điều trị cho bệnh nhân từ sử dụng thuốc, xét nghiệm,...

Việt Nam cũng ghi nhận 12 trường hợp dương tính trở lại sau khi xuất viện gồm bệnh nhân BN74, BN188, BN137, BN130 và BN50 ở Hà Nội, BN52 và BN149 ở Quảng Ninh, BN36 ở Bình Thuận, BN207, BN224, BN151 ở TP.HCM và BN22 (hiện đã trở về Anh và có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại).

Chi Nguyễn (t/h)