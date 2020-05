19 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, thêm 11 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 5/5, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 19 không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng số ca bệnh COVID-19 đến thời điểm hiện tại vẫn là 271. Trong đó có 131 ca bệnh xâm nhập do nhập cảnh. Trường hợp mới nhất được công bố ngày 3/5 là chuyên gia dầu khí người Anh đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Cụ thể, 11 trường hợp được công bố khỏi bệnh ngày 5/5 gồm: BN74; BN137, BN147, BN161, BN163, BN201, BN225, BN233, BN245, BN255, BN267.

Bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM dù tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính 4 ngày liên tiếp với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên tiên lượng còn rất nặng.



Hiện bệnh nhân nằm yên/an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải. Siêu âm tim phổi: tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch. Bệnh nhân đang điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp mở khí quản; ECMO; Lọc máu; Kiểm soát Rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải.



Đã qua 48 ngày điều trị nhưng diễn biến sức khoẻ của bệnh nhân này thường xuyên thay đổi. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng thường xuyên thay đổi giữa khi xen lẫn giữa những lần âm tính liên tục là dương tính yếu hoặc dương tính trở lại.

Đến ngày 5/5, cả nước có tổng số 25.625 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, có 246 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 6.165 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 19.214 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.



Your browser does not support HTML5 video.

7 thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19