Sáng thứ hai liên tiếp không có ca mắc COVID-19 mới, 91/241 người được điều trị khỏi

Theo bản tin phát lúc 6h sáng ngày 6/4 của Bộ Y tế, đây là buổi sáng thứ 2 liên tiếp kể từ ngày 5/4, đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới ở nước ta.

Hiện tại, cả nước vẫn có 241 trường hợp, trong đó:

- 150 người từ nước ngoài chiếm 62,2%;

- 91 người lây nhiễm thứ phát trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa;

- Số ca mắc mới ngày 6/4: 0 ca (tính đến 6h00).

Đáng nói hôm nay, (ngày 6/4) là tròn 1 tháng kể từ ghi dịch COVID bùng phát đợt thứ hai tại Việt Nam bằng việc phát hiện bệnh nhân số 17. Trong một tháng qua, có ngày cao điểm là hôm 22/3, Bộ Y tế công bố thêm 19 trường hợp mắc mới. Còn ngày ít nhất như hôm 5/4, chỉ ghi nhận đúng 1 ca, ã được cách ly tập trung ngay từ khi nhập cảnh.



Tính đến 18h chiều ngày 5/4, cả nước có 67.273 người phải cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.277 (chiếm 2%); cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 23.922 (chiếm 36%); cách ly tại cơ sở khác: 42.004 (chiếm 62%).



Về tình hình điều trị, đã có 91/241 bệnh nhân được tuyên bố khỏi bệnh. 150 người bệnh COVID-19 hiện đang điều trị tại 21 cơ sở y tế. Trong số này đã có những người bệnh có kết quả khả quan.



Cụ thể: 29 ca bệnh âm tính lần 1, 23 ca bệnh âm tính từ 2 lần trở lên. Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam là bệnh nhân nữ 64 tuổi (là bác của BN17), có bệnh nền là rối loạn tiền đình, buộc phải can thiệp ECMO- tim phổi nhân tạo. Sau nhiều ngày điều trị, đến chiều 4/4, bệnh nhân đã kết thúc ECMO, chỉ còn thở máy, lọc máu.

Đặc biệt, nữ bệnh nhân này cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây COVID-19 liên tục 3 lần vào các ngày 26/3, 27/3 và 29/3.



Tại BV Bệnh Nhiệt đới TW có 01 ca nặng nữa đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân số 161, 88 tuổi chuyển từ Khoa Thần kinh – BV Bạch mai sang. Hiện tại bệnh nhân không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, Tại BV Bệnh Nhiệt đới TW có 01 ca nặng nữa đang thở máy, lọc máu là bệnh nhân số 161, 88 tuổi chuyển từ Khoa Thần kinh – BV Bạch mai sang. Hiện tại bệnh nhân không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác. Bệnh nhân này bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường , hở van động mạnh chủ, thể trạng gầy yếu.

04 bệnh nhân nặng khác đã không còn phải thở máy. Trong số này có 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 3 lần với SARS-CoV-2.

Cả nước đã thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong 5 ngày qua. Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5 điểm: Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt lành mạnh. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình Sức Khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.



Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19

Xem thêm: Hà Nội thêm một tâm dịch mới với bệnh nhân 237 và hơn 400 người liên quan

Hà Ly (t/h)