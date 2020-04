Buổi sáng thứ 3 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, thêm 18 bệnh nhân khỏi bệnh

3 buổi sáng liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới nào. Do đó, tính đến 18h ngày 6/4, Việt Nam vẫn ghi nhận 245 ca mắc COVID-19. Trong số này có 153 người từ nước ngoài chiếm 62,4%; 92 người lây nhiễm thứ phát trong đó 62 người thuộc ổ dịch nội địa).

Số ca mắc mới ngày 7/4: 0 ca (tính đến 6h00).

Tình hình điều trị cho bệnh nhân, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện cả nước chỉ còn 3 ca bệnh nặng.



BN19 và BN161 đang phải thở máy, lọc máu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong đó, BN19 đã có tiến triển, kết thúc ECMO lúc 12h20 ngày 4/4.



BN91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ECMO từ ngày 5/4.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-COV-2: 32.

Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-COV-2: 30 ca.

Bệnh nhân điều trị tại BV Đà Nẵng xuất viện ngày 6/4

Trước đó, tối 6/4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có công điện hỏa tốc về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.



