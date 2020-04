Dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 8/4: 251 ca mắc, tỷ lệ khỏi bệnh gần 50%

Theo bản tin sáng ngày 8/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam công bố thêm 2 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân ở thời điểm hiện tại lên 251.

Trong số 2 ca mắc mới có 1 người là hàng xóm và tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 ở Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân 250 là nữ, quốc tịch Việt Nam, 50 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần BN243.

Bệnh nhân 251 là nam, quốc tịch Việt Nam, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam. Từ ngày 20/3 đến nay, bệnh nhân điều trị tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm. Ngày 6/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Hiện bệnh nhân đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Trường hợp này đang được tiếp tục điều tra nguồn lây.



Tổng số ca mắc đến sáng 8/4 là 251 trường hợp (156 người từ nước ngoài chiếm 62,6%; 95 người lây nhiễm thứ phát).

11 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ được công bố khỏi bệnh ngày 7/4

Tính đến 6h sáng ngày 8/4, cả nước có 74.626 người phải cách ly, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện là 509 người (1%)

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 43.558 người (58%)

- Cách ly tập trung tại các cơ sở khác là 30.559 người (41%)



Dự kiến trong ngày 8/4 sẽ công bố khỏi bệnh 3 ca, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi lên 125, tương đương tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh ở nước ta đã đạt gần 50%.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (cập nhật lúc 18h30 ngày 7/4) hiện có:

- 05 bệnh nhân đang thở oxy

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 8 ca

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 17 ca

Chiều ngày 7/4, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban điều trị cho biết hiện cả nước có 2 bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng là BV Bệnh Nhiệt đới TW (bệnh nhân 161) và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM (bệnh nhân 91)

Ban chỉ đạo Quốc gia, Tiểu ban điều trị huy động tất cả trang thiết bị hiện đại, các loại thuốc tốt nhất dành cho các bệnh viện với mục tiêu hạn chế thấp nhất không để bệnh nhân tử vong.



Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà