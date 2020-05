Ngày thứ 22 không ghi nhận ca mắc cộng đồng, phi công người Anh vẫn rất nguy kịch

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến 6h00 ngày 8/5 không có ca mắc mới COVID-19. Số ca bệnh vẫn là 288 trường hợp. Việt Nam bước vào ngày thứ 22 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trước đó chiều 7/5, cả nước ghi nhận 17 ca bệnh mới đều là người nhập cảnh là công dân Việt Nam trở về từ UAE đã được cách ly ngay sau đó. Trong tổng cộng 288 ca bệnh thì có 148 ca nhiễm xâm nhập. Tính riêng từ ngày 14/4 đến nay có 20 ca nhiễm mới là người nhập cảnh được ghi nhận.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 162

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 6.693

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 9.670

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 233/288 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện.

Trong số 38 bệnh nhân đang điều trị, hiện đã có 14 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 7 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 34 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính. Đa số bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định.

Riêng bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hiện vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch, đe dọa tính mạng.



Đến nay, bệnh nhân đã phải can thiệp ECMO liên tục hơn 1 tháng nhưng phổi còn bị đông đặc, tràn dịch phải đặt dẫn lưu. Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho biết, sau 5 lần âm tính liên tiếp với SARS-CoV-2, ngày 6/5 kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy dịch mũi họng của bệnh nhân đã dương tính trở lại nhưng kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản, nước bọt vẫn âm tính.

Các xét nghiệm tầm soát cho thấy, tình trạng nhiễm trùng và men gan của bệnh nhân đang tăng cao. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục được sử dụng thuốc an thần, cơ thể không sốt, sinh hiệu tạm ổn, mắt phản xạ ánh sáng tương đối tốt.

Các bác sĩ đang tiếp tục cho người bệnh ECMO, thở máy, lọc máu, dẫn lưu dịch màng phổi. Hiện tiên lượng của người bệnh vẫn rất nặng, chưa thể nhận định được khả năng phục hồi của người bệnh.

