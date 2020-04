Lần đầu tiên trong vòng 1 tháng, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong 24h

Theo bản tin phát lúc 6h00 ngày 9/4, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến sáng nay tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy là tròn 24h qua, Việt Nam không có ca bệnh mắc mới. Số ca mắc đến hiện tại là 251 trường hợp, bao gồm 156 người từ nước ngoài chiếm 62,6%; 95 người lây nhiễm thứ phát.

Tính đến 6h00 sáng ngày 9/4 có 77.292 người trên cả nước phải cách ly, trong đó:

- Cách ly tại nhà và nơi cư trú: 48.866 người (63%)

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 27.790 người ( 36%)

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Đến thời điểm này, cả nước có 126 ca mắc COVID-19 đã được chữa khỏi/ra viện, bằng trên 50% số ca mắc hiện tại.



- 05 bệnh nhân thở oxy.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 25 ca.

- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 17 ca.

- Dự kiến trong ngày 09/4, Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ công bố 02 bệnh nhân được điều trị khỏi là BN203, BN234.

Trước đó ngày 8/4, TP.HCM có 4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh bao gồm 3 người tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Cần Giờ và 1 người tại bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Liên quan đến tình hình ca bệnh 243, chiều 8/4, Chủ tịch Thành phố Hà Nội, đồng ý với đề xuất của xã Mê Linh, giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng CDC Hà Nội và mời Bộ Tư lệnh hóa học để tổ chức khử khuẩn tại thôn Hạ Lôi để người dân yên tâm.



Trong số 109 trường hợp trường hợp F1 liên quan đến BN 243, CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm là 108 trường hợp, trong đó 1 trường hợp dương tính, 18 trường hợp chưa có kết quả, số còn lại âm tính.

Đối với trường hợp BN 250, N.T.T., 50 tuổi, bán hàng tạp hóa ở địa phương, gần nhà với BN 243. Đã xác định được tổng số 153 trường hợp F1, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm. Test nhanh đều có kết quả âm tính và đã được đưa đi cách ly theo quy định. Toàn bộ thôn Hạ Lôi với 10.873 người được cách ly trong vòng 28 ngày.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ y tế hướng dẫn cách vệ sinh khử khuẩn tại nhà