Brazil “vươn lên” thành điểm nóng COVID-19 mới, Việt Nam vẫn kiểm soát tốt

Tình hình COVID-19 tại Việt Nam sáng ngày 9/5/2020



Theo bản tin lúc 6h sáng ngày 9/5 của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Theo bản tin lúc 6h sáng ngày 9/5 của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết:

Tình hình COVID-19 ở Việt Nam ngày 9/5/2020





Về tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam:





Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 9/5, đã trôi qua 23 ngày nước ta không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng.



Tính từ 6h ngày 9/5, Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.



Từ ngày 18h ngày 8/5 đến 6h ngày 9/5, Việt Nam có 0 ca mắc mới COVID-19. Từ ngày 18h ngày 8/5 đến 6h ngày 9/5, Việt Nam có 0 ca mắc mới COVID-19.

Về số người được cách ly theo dõi như sau:





Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vifng dịch được theo dõi và cách ly là 14.403, gồm có:



175 trường hợp được cách ly tập trung tại bệnh viện.



6.145 trưởng hợp được cách ly tập trung tại các cơ sở khác.



8.083 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.





Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 241 bệnh nhân COVID-19 tại nước ta được công bố khỏi bệnh/xuất viện. Hiện nay, còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định.



Về diễn biến Về diễn biến Sức Khỏe của 2 bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng, là bệnh nhân số 19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở Đông Anh và bệnh nhân số 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh như sau:





Bệnh nhân số 19 hiện đã chuyển sang trạng thái nặng, thở oxy không xâm nhập, phục hồi tốt. Bệnh nhân là trường hợp có số ngày điều trị nhiều nhất ở Việt Nam. Bệnh nhân nhập viện ngày 7/3, tính đến nay bệnh nhân này đã trải qua hơn 2 tháng điều trị, trong đó có những giai đoạn bệnh nhân rơi vào trạng thái nguy kịch, ngừng tim đến 3 lần liên tiếp.



Bệnh nhân số 91, là nam phi công người Anh vẫn đang trong tình trạng gnuy kịch. Kết quả xét nghiệm dịch tỵ hầu ngày 6/5 của bệnh nhân này cho kết quả dương tính. trong khi xét nghiệm máu và dịch rửa phế quản vẫn âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân nằm yên/ an thần, không sốt. Kết quả siêu âm tim phổi co bóp đồng bộ, phổi phải hết tràn khí, nhiều Bline mặt trước và bên, xẹp thuỳ sau dưới, ít dịch màng phổi phải. Phổi trái nhiều Bline mặt trước và bên.



Anh còn bị rối loạn đông máu, mắc hội chứng "cơn bão cytokine" - phản ứng miễn dịch dữ dội - tức hệ miễn dịch phản ứng thái quá giải phóng nhiều cytokine chống lại cơ thể thay vì bảo vệ. Vì bệnh nhân kháng toàn bộ các loại thuốc rối loạn đông máu đang được dùng trong nước, Bộ Y tế đã phải đặt mua thuốc hiếm từ nước ngoài để điều trị cho nam bệnh nhân này. Anh còn bị rối loạn đông máu, mắc hội chứng "cơn bão cytokine" - phản ứng miễn dịch dữ dội - tức hệ miễn dịch phản ứng thái quá giải phóng nhiều cytokine chống lại cơ thể thay vì bảo vệ. Vì bệnh nhân kháng toàn bộ các loại thuốc rối loạn đông máu đang được dùng trong nước, Bộ Y tế đã phải đặt mua thuốc hiếm từ nước ngoài để điều trị cho nam bệnh nhân này.



Bệnh nhân được xem là ca COVID-19 nặng nhất, có quá trình điều trị tại bệnh viện phức tạp, thất thường. Anh được xác định là dương tính với COVID-19 ngày 18/3, ốt cao liên tục từ khi nhập viện, Bệnh nhân được xem là ca COVID-19 nặng nhất, có quá trình điều trị tại bệnh viện phức tạp, thất thường. Anh được xác định là dương tính với COVID-19 ngày 18/3, ốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ và không có bệnh nền. Hội đồng chuyên môn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã đề nghị Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy , Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tiến hành chuẩn bị phương án ghép phổi cho bệnh nhân 91.



Cũng theo Tiểu Ban điều trị, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ, hiện đã có 10 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Hiện chỉ còn lại 33 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.





Tình hình COVID-19 trên thế giới ngày 9/5

Theo thống kê của WorldoMeters ghi nhận vào sáng sớm ngày 9/5, 212 quốc gia và vùng lãnh thổ hôm nay ghi nhận tổng cộng 4.008.110 ca nhiễm và 275.784 ca tử vong do tăng lần lượt 92.116 và 5.487 trong 24 giờ qua, trong đó 48.648 trường hợp nguy kịch, 1.377.123 người đã hồi phục.

Cụ thể:





Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới với tổng số ca nhiễm COVID-19 lên tới 1.320.272 ca, tức là tăng 27.649 ca so với hôm trước, trong đó có 78.532 ca tử vong và gần 17.000 người đang nguy kịch.

So với các quốc gia Châu Âu, Tây Ban Nha là vùng dịch lớn nhất, ghi nhận thêm 229 người chết do COVID-19, nâng tổng số lên 26,299, xếp thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Anh và Italy. Số ca nhiễm tăng 3.262, lên 260.117. Trong khi đó, Anh là vùng dịch chết chóc thứ hai thế giới với 31.241 ca tử vong, tăng 626 so với hôm trước 211.364 người đã nhiễm dịch bệnh, tăng 4.649 ca.

Thêm Brazil, quốc gia này đang “vươn lên” thành điểm nóng COVID-19 tiếp theo của thế giới, số ca nhiễm bệnh và tử vong trong ngày cao kỷ lục. Ghi nhận từ vùng Amazon đến các khu đô thị đông đúc của Brazil, những hàng mộ mới đào nhanh chóng được lấp đầy bằng các bệnh nhân COVID-19 tử vong. Bộ Y tế nước này thông báo đã ghi nhận thêm 10.222 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày 8/5 và 751 ca tử vong.





Cập nhật tình hình COVID-19 thế giới (Ảnh: TTXVN)





Sao Paulo hiện đang là “tâm chấn” của đại dịch tại Brazil với gần 42.000 ca dương tính và gần 3.500 trường hợp tử vong, tính đến ngày 7/5. Hiện, Brazil có tổng cộng 145.328 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.897 ca tử vong. Hơn 20 quan chức chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro đã dương tính với SARS-CoV-2.



Trong một diễn biến khác, ngày 8/5, Mỹ cáo buộc Trung Quốc và Nga đẩy mạnh hợp tác truyền bá những thông tin giả về đại dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh, Bắc Kinh đang ngày càng kế thừa nhiều kỹ xảo do Moscow cải tiến.

Phát biểu trước báo giới, Điều phối viên của Trung tâm Can dự Toàn cầu (GEC) thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Lea Gabrielle nói: "Ngay cả trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng COVID-19, chúng tôi đã nhận thấy một mức độ hợp tác nhất định giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực tuyên truyền". Bà Lea Gabrielle nhấn mạnh rằng "dịch bệnh COVID-19 khiến sự hợp tác này được thúc đẩy nhanh hơn".



Trước đó, GEC lưu ý rằng, hàng nghìn tài khoản trên mạng truyền thông xã hội có liên hệ với Nga đã lan truyền những luồng thông tin xấu độc về đại dịch COVID-19, trong đó có cả cáo buộc rằng virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc là do Mỹ tạo ra.



Thống kê ngày 8/5 cho thấy:



Pháp đã xác nhận thêm 1.288 ca nhiễm và 243 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 176.079 và 26.230.



Tại Đức có thêm 1.158 ca nhiễm, nâng tổng số lên 170.588, trong đó 7.510 người chết, tăng 118 ca. Tỷ lệ tử vong tại nước này thấp hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu khác.



Nga thêm 10.699 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm lên 187.859. Số người chết tăng lên 1.723 sau khi ghi nhận 98 ca tử vong mới. Thủ đô Moscow, tâm dịch của nước Nga, ghi nhận thêm 51 ca tử vong, nâng tổng số người chết ở đây lên 951.



Các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.300 người nhiễm và 24 người chết do COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm toàn khu vực lên lần lượt hơn 55.000 và 1.800. Trong đó, Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực với 21.707 ca nhiễm và 20 ca tử vong. Indonesia đứng thứ hai về số ca nhiễm nhưng đứng đầu khu vực về số ca tử vong, lần lượt là 13.112 và 943. Philippines là vùng dịch lớn thứ ba, ghi nhận 10.463 người nhiễm Covid-19 và 696 trường hợp tử vong.



Tình hình đại dịch SARS-CoV-2 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, khó khăn lớn nhất là tình trạng thiếu vật tư y tế cần thiết để xét nghiệm chẩn đoán virus SARS-CoV-2.

Cùng ngày 8/5, người đứng đầu Phòng thí nghiệm y tế của Liên hợp quốc (LHQ), ông Giovanni Cattoli, cho biết: "Một vài phòng thí nghiệm ở nhiều khu vực trên thế giới không có các thiết bị cần thiết. Họ không có các thuốc thử và quy trình cần thiết để chẩn đoán nhanh virus SARS-CoV-2.".

Theo ông, các loại thuốc thử hóa học để tiến hành xét nghiệm virus đang thiếu trầm trọng do nhu cầu gia tăng ở khắp nơi trên thế giới. Ngay cả phòng thí nghiệm của LHQ cũng đang phải gấp rút đặt mua thuốc thử và tìm kiếm những lựa chọn thay thế thuốc thử.

Phòng thí nghiệm của LHQ do Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phối hợp điều hành. Ông Cattoli cho biết, đến nay 119 quốc gia thành viên đã đề nghị IAEA tài trợ gói thiết bị thử nghiệm để cung cấp cho hơn 200 phòng thí nghiệm. Trong số đó, 18 phòng thí nghiệm đã nhận được nguồn cung ứng. Chi phí cho mỗi gói thiết bị thử nghiệm - hơn 100.000 Euro (108.000 USD) - do IAEA chi trả.

Những quốc gia nhận được thiết bị thử nghiệm là Bosnia - Herzegovina, Burkina Faso, Iran, Kenya, Latvia, Liban, Lesotho, Malaysia, Montenegro, Maroc, Nigeria, Bắc Macedonia, Peru, Philippines, Senegal, Sri Lanka, Thái Lan và Togo.



Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức dịch bệnh corona (COVID-19) sáng 9-5 Tin tổng hợp virus corona Việt Nam đại dịch Vũ Hán