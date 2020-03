Tình hình dịch COVID-19 Việt Nam ngày 31/3: Cả nước có 204 ca mắc, thêm 2 người xuất viện

Cả nước có 204 ca

Tính đến sáng 31/2, cả nước có 204 ca mắc COVID-19. Trường hợp mới nhất được công bố sáng nay là bé trai 10 tuổi địa chỉ tại phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM.



Bệnh nhân cùng gia đình đi từ Praha (Cộng hòa Czech) tới Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên chuyến bay TK 1770 của Turkish Airlines, số ghế 20B vào ngày 14/3. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ - lên chuyến bay số hiệu TK162, số ghế 16K về tới Việt Nam ngày 15/3 (cùng chuyến bay với BN83).



Khi nhập cảnh, bé trai không có biểu hiện triệu chứng, được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7, quận 12, TP.HCM.



Ngày 18/3, kết quả xét nghiệm bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2. Trong suốt thời gian cách ly, bệnh nhân không có sốt, nhưng người ở cùng phòng cho biết bệnh nhân có hắt hơi từ ngày 18/3.



Đến ngày 27/3 bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Covid-19 Cần Giờ.



Thêm 2 người xuất viện trong ngày 31/3



Tính đến sáng 31/3, cả nước đã ghi nhận 55 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. 149 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế, đa số trong tình trạng Tính đến sáng 31/3, cả nước đã ghi nhận 55 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. 149 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế, đa số trong tình trạng Sức Khỏe ổn định.



Trước đó, ngày 30/3, cả nước có 30 trường hợp được xuất viện và chuyển về cơ sở y tế địa phương bao gồm 27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ và 3 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Đây là lần đầu tiên có số lượng người bệnh được xuất viện lớn như vậy.

27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ được xuất viện sáng 30/3



Trong số 149 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện 47 bệnh nhân đã có xét nghiệm âm tính lần 1, trong số này, 31 bệnh nhân đã có xét nghiệm âm tính 2 lần trở lên.



Về tình trạng sức khỏe của 4 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đều tiến triển tốt hơn. Bệnh nhân số 26 đã bỏ máy thở, rút nội khí quản; 1 ca chạy ECMO đang được các bác sĩ kỳ vọng cai máy trong thời gian tới và 2 ca thở máy đều tiến triển tốt lên.



4 nhân viên y tế mắc COVID-19 gồm 2 bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 2 điều dưỡng 4 nhân viên y tế mắc COVID-19 gồm 2 bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và 2 điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai đang theo dõi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tình trạng sức khỏe ổn định.



Dự kiến trong ngày 31/3, sẽ có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện, gồm bệnh nhân số 49 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và bệnh nhân số 54 tại Bệnh viện Cần Giờ, TP.HCM.

